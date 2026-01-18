Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo ùn tắc sau cháy xe tải

Khánh HòaXe tải chạy trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo bốc cháy dữ dội khi qua địa phận xã Phước Hà (Ninh Thuận cũ), gây kẹt xe hơn một km, sáng 18/1.

Khoảng 8h, xe tải chở hàng chạy trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, hướng Khánh Hòa đi TP HCM, bất ngờ bốc khói ở phần thân. Tài xế cho xe vào làn dừng khẩn cấp, rời cabin, hô hoán cầu cứu và cảnh báo các phương tiện phía sau dừng từ xa.

Thời điểm xe tải bị thiêu rụi. Ảnh: Công an Khánh Hoà

Ít phút sau, lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ xe. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp Cục Cảnh sát giao thông dập lửa, phân luồng phương tiện. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế nhưng phần lớn xe tải và toàn bộ hàng hóa bị thiêu rụi.

Vụ cháy không gây thương vong, song khiến giao thông trên tuyến ùn ứ khoảng một km. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo kẹt xe do vụ cháy sáng 18/1. Ảnh: Nguyễn Sao

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài hơn 78 km, thuộc tuyến Bắc – Nam qua địa phận Khánh Hòa, khai thác từ tháng 4/2024. Tuyến có 4 làn xe, rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/h, tổng vốn đầu tư hơn 8.900 tỷ đồng. Từ năm 2025 đến nay, cao tốc này ghi nhận nhiều sự cố giao thông, trong đó có các vụ cháy xe tải, xe khách, chủ yếu do phương tiện gặp trục trặc kỹ thuật khi chạy tốc độ cao.

Cam Lâm - Vĩnh Hảo là một trong 5 đoạn cao tốc nối TP HCM với Nha Trang. Đồ họa: Đăng Hiếu

Bùi Toàn