Cao tốc Bắc Nam bị hư hỏng mặt đường ở một số đoạn

Một số đoạn cao tốc Bắc Nam qua Ninh Bình, Thanh Hóa xuất hiện hư hỏng như bê tông khe co giãn cầu bị nứt vỡ, mặt đường dồn nhựa, hằn lún, rạn nứt cục bộ... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về công tác sửa chữa thuộc trách nhiệm bảo hành của các nhà thầu trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông.

Theo đó, trong quá trình khai thác, một số đoạn tuyến đã xuất hiện hư hỏng, Cục Đường bộ Việt Nam đã nhiều lần đôn đốc, tổ chức kiểm tra, yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu khắc phục nhằm bảo đảm chất lượng công trình và an toàn giao thông. Dù vậy, đến nay việc xử lý các tồn tại vẫn chưa đạt yêu cầu.

Các tồn tại chưa được chủ đầu tư và nhà thầu khắc phục như: bê tông khe co giãn cầu bị nứt vỡ, khe co giãn bong bật; mặt đường hằn lún, rạn nứt cục bộ; taluy sạt lở; hàng rào thiếu, đổ, hở... Những hư hỏng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và làm suy giảm chất lượng, tuổi thọ công trình.

Đơn cử, tại cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn đi qua Ninh Bình, Thanh Hóa xuất hiện lún, nứt tại các vị trí từ km 259 đến km 268; bong tróc, ổ gà tại một số đoạn và khu vực vòng xuyến nút giao Mai Sơn.

Nhà thầu sửa chữa khe co giãn trên cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn tháng 3/2025. Ảnh: Lê Hoàng

Tại cao tốc Mai Sơn – quốc lộ 45 có một số đoạn mặt đường bong tróc, khe co giãn trên cầu Hà Lĩnh 2, cầu Đông Thanh, cầu Kênh Bắc bị bong bật.

Trên cao tốc quốc lộ 45 – Nghi Sơn đi qua Thanh Hóa, mặt đường bê tông nhựa bị lún võng, dồn nhựa, hằn lún tại một số vị trí. Ngoài ra, khe co giãn tại các cầu Thanh Phong, cầu vượt đường Đỗ Bi, cầu Hòa Bình, cầu vượt QL47C, cầu Cung Điền – Liên Minh cũng bị hư hỏng.

Để thực hiện trách nhiệm bảo hành của nhà thầu, Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư khắc phục các hư hỏng thuộc trách nhiệm bảo hành và xây dựng kế hoạch cụ thể, quy định rõ thời hạn hoàn thành.

Đồng thời, chủ đầu tư cần xem xét, xử lý trách nhiệm của các nhà thầu chậm trễ sửa chữa theo quy định xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư.

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục của chủ đầu tư và các nhà thầu. Trường hợp tiếp tục chậm trễ, khắc phục không đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, Cục sẽ xem xét xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 dài 63 km, quốc lộ 45- Nghi Sơn dài 43 km, là hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 (2017-2021), được khởi công năm 2021, hoàn thành năm 2023. Các cao tốc này quy mô 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp mà có điểm dừng khẩn cấp, tốc độ lưu thông tối đa 90 km/h.

Anh Duy