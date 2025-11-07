Canon EOS R6 Mark III - máy ảnh quay chụp giá 72 triệu đồng

Thay đổi vật lý đáng kể trên R6 Mark III là việc loại bỏ cổng micro-HDMI (Type D) và thay bằng cổng HDMI đầy đủ. Điều này được đánh giá quan trọng, khi cổng micro-HDMI khá "mỏng manh", kết nối không ổn định và dễ bị hỏng. Việc chuyển sang cổng HDMI tiêu chuẩn giúp kết nối an toàn và bền bỉ với các màn hình ngoài và đầu ghi.

Một điểm mới khác là khe cắm thẻ nhớ. R6 Mark II dùng hai khe cắm SD, nhưng R6 Mark III loại bỏ một khe và thay bằng CFexpress Type B, nhằm giúp máy xử lý băng thông video 7K RAW chụp tốc độ cao 40 fps (khung hình/giây). Trong khi đó, khe SD UHS-II thứ hai cung cấp tùy chọn sao lưu, ghi tràn hoặc sử dụng thẻ SD cho việc chụp ảnh thông thường, quay video ở định dạng nén. Dù vậy, việc trang bị CFexpress Type B cũng buộc người dùng phải chi thêm tiền để mua loại thẻ này nếu muốn khai thác hết khả năng của máy, khiến chi phí tổng thể bị "đội" lên. Tại Việt Nam, các mẫu CFexpress Type B hiện có giá trên ba triệu đồng cho dung lượng từ 128 GB.