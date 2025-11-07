Canon EOS R6 Mark III - máy ảnh quay chụp giá 72 triệu đồng

Cùng với thị trường toàn cầu, EOS R6 Mark III ra mắt tại Việt Nam ngày 6/11. So với "đàn anh" R6 Mark II, máy không thay đổi nhiều về ngoại hình, vẫn sử dụng hợp kim magie và chất liệu vỏ có khả năng chống chịu thời tiết. Sản phẩm có kích thước 138,4 x 98,4 x 88,4 mm, trọng lượng 699 gram khi gắn thẻ và pin, cao hơn mức 670 gram trên R6 Mark II. Cảm giác cầm nắm thực tế khá chắc chắn, dễ thao tác.
Hệ thống điều khiển trên máy không có nhiều thay đổi, khi vẫn có mặt của vòng xoay tùy chọn chế độ, phím thao tác quay phim nhanh hay phím tắt/bật máy. Canon không trang bị màn hình phụ hiển thị thông số phía trên cho sản phẩm như trên các mẫu tầm trung và thấp của hãng.
Mặt sau cũng không có nhiều thay đổi, khi vẫn có mặt của các phím chức năng cùng "bánh xe" chọn tính năng hoặc duyệt ảnh nhanh. Số lượng phím không nhiều, khá dễ làm quen và thao tác. Màn hình Live View có thể gập vào thân máy hoặc xoay theo nhiều hướng, gồm cả hướng ra phía trước phục vụ selfie hoặc quay video.
Thay đổi vật lý đáng kể trên R6 Mark III là việc loại bỏ cổng micro-HDMI (Type D) và thay bằng cổng HDMI đầy đủ. Điều này được đánh giá quan trọng, khi cổng micro-HDMI khá "mỏng manh", kết nối không ổn định và dễ bị hỏng. Việc chuyển sang cổng HDMI tiêu chuẩn giúp kết nối an toàn và bền bỉ với các màn hình ngoài và đầu ghi.
Một điểm mới khác là khe cắm thẻ nhớ. R6 Mark II dùng hai khe cắm SD, nhưng R6 Mark III loại bỏ một khe và thay bằng CFexpress Type B, nhằm giúp máy xử lý băng thông video 7K RAW chụp tốc độ cao 40 fps (khung hình/giây). Trong khi đó, khe SD UHS-II thứ hai cung cấp tùy chọn sao lưu, ghi tràn hoặc sử dụng thẻ SD cho việc chụp ảnh thông thường, quay video ở định dạng nén. Dù vậy, việc trang bị CFexpress Type B cũng buộc người dùng phải chi thêm tiền để mua loại thẻ này nếu muốn khai thác hết khả năng của máy, khiến chi phí tổng thể bị "đội" lên. Tại Việt Nam, các mẫu CFexpress Type B hiện có giá trên ba triệu đồng cho dung lượng từ 128 GB.
Canon trang bị cho R6 Mark III màn hình cảm ứng 3 inch 1,62 triệu điểm xoay lật hoàn toàn cùng ống ngắm điện tử EVF 3,69 triệu điểm ảnh tương tự R6 Mark II, thấp hơn đối thủ ngang tầm là Nikon Z6 III với EVF 5,76 triệu điểm và màn hình LCD 3,2 inch 2,1 triệu điểm. Thực tế cho thấy, khả năng hiển thị trên màn hình LCD không quá nổi bật.
So với "đàn anh" EOS R6 Mark II, máy ảnh mới được nâng cấp cảm biến CMOS full-frame 32,5 megapixel thay vì 24 megapixel. Độ phân giải tăng giúp người dùng ghi lại chi tiết hình ảnh sắc nét hơn, cũng như hậu kỳ tốt hơn.
Máy cũng trang bị hệ thống lấy nét tự động Dual Pixel CMOS AF "vay mượn" từ Canon EOS R5 II và thậm chí cả mẫu máy ảnh flagship EOS R1, giúp nhận diện và "bám nét" chủ thể chính xác hơn, mở rộng khả năng nhận diện ngoài con người, như động vật hay phương tiện. Máy cho khả năng chống rung thân IBIS 8,5 stop khu vực trung tâm và 7,5 stop khu vực ngoại vi.
Canon EOS R6 III có thể chụp ảnh RAW và JPEG độ phân giải đầy đủ bằng EVF với 40 fps khi tự động lấy nét hoàn toàn, ngang mẫu cao cấp EOS R1 và nhanh hơn 10 fps so với Canon EOS R5 II 45 megapixel. Khi sử dụng màn trập cơ, máy vẫn chụp rất nhanh với tốc độ 12 fps, tương đương với flagship EOS R1.
Canon nâng cấp mạnh mẽ về quay phim cho EOS R6 Mark III với khả năng quay video 7K/60p ở định dạng Canon Cinema RAW Lite 12-bit. Việc có thể ghi RAW ở độ phân giải 7K và tốc độ 60 fps là điều hiếm thấy trên máy ảnh mirrorless full-frame dưới 3.000 USD.
Theo nhà sản xuất, tính năng này có được nhờ cảm biến 32,5 megapixel có trên máy quay phim EOS C50 ra mắt cách đây vài tháng. Cảm biến sử dụng công nghệ xếp chồng chiếu sáng sau trước đây chỉ thấy trên dòng máy cao cấp như EOS R3 hay Sony A1, tích hợp bộ nhớ DRAM trực tiếp lên đế cảm biến, cho phép tốc độ đọc dữ liệu nhanh hơn theo cấp số nhân.
Về chất lượng video 4K, R6 Mark III cung cấp 4K/60p được lấy mẫu từ toàn bộ chiều rộng cảm biến 7K, từ đó giúp tạo ra video 4K độ nét cao, giữ nguyên góc nhìn của ống kính và không bị crop. Trong khi đó, các đối thủ như Sony A7 IV bị crop 1,5x khi quay 4K/60p.
Máy tích hợp 14 bộ lọc màu để áp dụng hiệu ứng màu nhanh chóng cho ảnh hoặc video, hoặc xem trước cách video sẽ hiển thị. Ngoài ra, Canon cũng tích hợp Canon Log 2 và Canon Log 3 cung cấp dải dynamic range giúp chỉnh màu tốt và nhanh hơn khi hậu kỳ.
Canon trang bị cho EOS R6 Mark III chip xử lý Digic X-Pro giúp xử lý ảnh chụp độ phân giải cao hoặc luồng dữ liệu video 7K/60p Cinema RAW Lite. Ngoài ra, bộ xử lý còn cung cấp sức mạnh tính toán cho các thuật toán AI Deep Learning thế hệ tiếp theo của hệ thống lấy nét tự động, cũng như quản lý hiệu quả nhiệt lượng tỏa ra - vấn đề hay gặp trên các hệ thống chụp hoặc quay phim với độ phân giải và tốc độ cao.
Máy sử dụng pin LP-E6P dung lượng 2.130 mAh, cường độ dòng điện 6A. Người dùng cũng có thể mở rộng thời gian sử dụng với báng cầm BG-R20/BG-R20EP, nhưng có thể khiến kích thước máy tăng lên đáng kể.
Với giá bán 71,83 triệu đồng, Canon EOS R6 Mark III cạnh tranh trực tiếp với Nikon Z6 III và Sony A7CR (69,9 triệu đồng), Sony A7R Mark IV A (73,6 triệu đồng) hoặc các mẫu dùng cảm biến APS-C như Fujifilm X-H2S (67 triệu đồng).
Bảo Lâm