Cảnh tượng như tận thế khi Israel tấn công cơ sở dầu mỏ Iran

Người dân Tehran sợ hãi khi chứng kiến khói đen mù mịt bao trùm khắp thành phố sau khi Israel tấn công cơ sở dầu mỏ Iran.

Quân đội Israel tối 7/3 tuyên bố tập kích "nhiều tổ hợp dự trữ nhiên liệu" của Iran. Đây là lần đầu tiên cơ sở dầu mỏ Iran bị nhắm mục tiêu kể từ khi Mỹ - Israel mở chiến dịch hôm 28/2, cho thấy Israel đã chuyển từ tấn công mục tiêu chính trị và quân sự sang cơ sở công nghiệp dân sự.

Cuộc tấn công khiến những quả cầu lửa khổng lồ bùng lên sáng cả một góc trời Tehran suốt đêm.

Nhiều người dân Iran mô tả cảnh tượng như "tận thế" khi chứng kiến những cột lửa bốc lên, kéo theo khói đen dày đặc.

Tổng cộng 4 kho chứa và một cơ sở hậu cần nhiên liệu ở Tehran cùng vùng lân cận đã bị tấn công. Giới chức địa phương cho biết ít nhất 6 người thiệt mạng và 20 bị thương tại một trong những địa điểm bị nhắm mục tiêu.

Cháy kho chứa dầu ở Iran
 
 

Đám cháy dữ dội bùng lên gần kho chứa dầu ở tây bắc Iran. Video: X/NewsWire

Khi mưa trút xuống Tehran vào sáng 8/3, chính quyền đã cảnh báo người dân về mưa axit nguy hiểm. Nhiều người thức dậy với cảm giác đau họng, cay mắt.

"Tình hình đáng sợ tới mức khó diễn tả. Khói đen bao phủ khắp thành phố. Tôi bị khó thở nghiêm trọng, mắt cay xè. Nhiều người cũng có cảm giác như tôi", một cư dân ở Tehran nói.

Cơ quan môi trường Iran khuyến cáo người dân Tehran nên ở trong nhà. Hội Chữ thập đỏ nước này cho biết các hóa chất độc hại có thể gây ra mưa axit và gây hại cho da, phổi, khuyên người dân nên tránh ra ngoài ngay sau khi trời mưa. Người dân cũng được khuyến cáo nên bọc thực phẩm cẩn thận.

Lãnh đạo Tehran khuyên mọi người nếu có việc ra ngoài nên đeo khẩu trang. Cư dân Negin cho biết khẩu trang đã trở nên khó mua hơn thường ngày, thêm rằng nhiều mặt hàng thiết yếu đang trở nên khan hiếm.

Một chủ nhà hàng 42 tuổi sống ở phía tây Tehran nói rằng anh sợ hít phải không khí độc hại cũng như sợ phải chạm vào đồ vật, giống như cảm giác thời đại dịch Covid-19.

"Chúng tôi thậm chí còn sợ lau cửa sổ và ban công. Lớp bụi đen bám đầy khắp nơi và chúng tôi thậm chí không muốn chạm vào nó dù đã đeo găng tay. Không khí có mùi khó tả", người đàn ông nói.

Một phụ nữ ở Tehran cho biết cô quyết định rời thành phố, lái xe về nhà bố mẹ ở ngoại ô vào ngày 8/3 để lánh nạn. Cô mô tả các vụ tấn công cơ sở dầu mỏ khiến Tehran "ban đêm như ban ngày còn ban ngày lại tối đen".

Quân đội Iran ngày 8/3 cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở dầu mỏ ở Trung Đông nếu Israel tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng nước này.

"Chúng tôi hy vọng chính phủ các quốc gia Hồi giáo sẽ cảnh báo Mỹ và Israel về những hành động hèn nhát, vô nhân đạo như vậy càng sớm càng tốt. Nếu không, biện pháp tương tự sẽ được thực hiện trong khu vực. Nếu các vị chịu được mức giá dầu hơn 200 USD mỗi thùng thì cứ tiếp tục cuộc chơi đi", Ebrahim Zolfaghari, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung ương Iran, tuyên bố.

