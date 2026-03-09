Cảnh tượng như tận thế khi Israel tấn công cơ sở dầu mỏ Iran

Cơ quan môi trường Iran khuyến cáo người dân Tehran nên ở trong nhà. Hội Chữ thập đỏ nước này cho biết các hóa chất độc hại có thể gây ra mưa axit và gây hại cho da, phổi, khuyên người dân nên tránh ra ngoài ngay sau khi trời mưa. Người dân cũng được khuyến cáo nên bọc thực phẩm cẩn thận.