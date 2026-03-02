Cảnh sát vượt đèn đỏ gây chết người, chính quyền phải đền 22 triệu USD

MỹVượt đèn đỏ ở tốc độ 128 km/h, chiếc xe cảnh sát đâm vào một ôtô khác khiến tài xế 31 tuổi thiệt mạng và một người khác bị thương.

Thành phố Bakersfield, bang California, sắp phải chi ra khoản tiền kỷ lục 22 triệu USD để giải quyết vụ kiện. Vụ án bắt nguồn từ tai nạn chết người năm 2023.

Các luật sư đã đạt được thỏa thuận vào ngày 23/2 sau các phiên điều trần. Các luật sư của Ana Hernandez, hành khách bị thương, và gia đình của Mario Lares, tài xế đã chết, đã chấp nhận đề nghị này, khép lại vụ án kéo dài hơn ba năm.

Theo hồ sơ tòa án, vào khoảng 2h21 sáng 19/1/2023, sĩ quan Ricardo Robles lái xe với tốc độ 128 km/h khi vượt đèn đỏ tại giao lộ đường South Vineland và Muller.

Đơn kiện cáo buộc Robles đi vào giao lộ nông thôn thiếu ánh sáng mà không bật đèn báo hiệu khẩn cấp hoặc còi báo động, mặc dù quy định yêu cầu cả hai khi vượt qua giao lộ trong các tình huống khẩn cấp. Theo báo cáo, các giám sát viên đã ra lệnh dừng cuộc truy đuổi mà Robles đang thực hiện đối với một chiếc bán tải nghi là bị lấy trộm trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Xe tuần tra của Robles đâm vào chiếc Honda Accord đời 2013 chở Lares và Hernandez. Lực va chạm đẩy chiếc Honda văng khỏi đường sang lề đường đất trước khi lật nghiêng. Lares tử vong do những chấn thương trong vụ tai nạn.

Hernandez sống sót nhưng đối mặt với những tổn thương thể chất và tinh thần kéo dài. Theo các báo cáo trước đó và tuyên bố từ nhóm luật sư của cô, cô bị chấn thương đầu và tổn thương lưng nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật và điều trị vật lý trị liệu liên tục. Cô cũng được cho là bị một vết thương lớn ở chân mà các bác sĩ chưa thể điều trị dứt điểm.

Chiếc Honda Accord bị xe cảnh sát đâm nát bấy. Ảnh: Daniel Rodriguez

Năm 2024, Robles nhận tội ngộ sát do lái xe trong vụ tai nạn. Anh này bị kết án hai năm quản chế, 500 giờ phục vụ cộng đồng và một ngày ngồi tù, đồng thời bị mất việc và chứng chỉ cảnh sát.

Phát biểu với SFGate, Daniel Rodriguez, người sáng lập và chủ tịch của Rodriguez & Associates, mô tả khoản bồi thường 22 triệu USD là khoản chi trả kỷ lục của thành phố và nhấn mạnh rằng vụ án tập trung vào các vi phạm các quy tắc an toàn cơ bản.

Toàn bộ vụ việc này một lần nữa đặt ra những câu hỏi về hoạt động của cảnh sát. Việc đối xử công bằng ở cấp độ hệ thống tư pháp là một vấn đề. Các chiến thuật và thủ tục truy đuổi hợp lý cũng là một vấn đề khác.

Mỹ Anh