Cảnh sát vũ trang phong toả cây xăng ở Sài Gòn

Rất đông cảnh sát cơ động ôm súng, cảnh sát hình sự, kinh tế... bao vây, kiểm tra cây xăng ở quận Gò Vấp - nghi liên quan đến đường dây làm 200 triệu lít xăng giả, sáng 25/3.

Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an phong tỏa vòng ngoài cây xăng, sáng 25/3. Ảnh: Đình Văn.

Mọi hoạt động tại cửa hàng xăng dầu số 1 của Công ty TNHH dầu khí Thanh Bình, trên đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp, bị buộc ngừng. Cảnh sát khám xét tất cả phòng làm việc tại đây, thu giữ nhiều giấy tờ.

Đến 9h, lực lượng chức năng lấy xăng từ 5 trạm bơm cho vào nhiều thùng nhỏ, niêm phong.

Cây xăng này đã hoạt động từ hơn 25 năm.

"Chúng tôi phối hợp Công an Đồng Nai, TP HCM thực hiện việc khám xét các cây xăng, trong quá trình mở rộng điều tra đường dây trốn thuế, làm xăng giả", nguồn tin từ Bộ Công an nói với VnExpress, sáng 25/3.

Cảnh sát thu mẫu xăng. Ảnh: Đình Văn.

Chuyên án triệt phá đường dây xăng giả lớn nhất từ trước đến nay được Công an Đồng Nai thực hiện hơn một tháng trước.

Hôm 9/3, lực lượng cảnh sát vũ trang cũng đồng loạt khám xét 5 cây xăng của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc tại Bình Dương. Vợ chồng Giám đốc doanh nghiệp này là Lê Thanh Tú, 55 tuổi, và Trần Thị Thanh Vân, 52 tuổi, bị bắt giữ.

Các phòng làm việc (phía sau cảnh sát) bị khám xét, thu giữ nhiều tài liệu. Ảnh: Đình Văn.

Đường dây sản xuất xăng giả được cho là do đại gia xăng dầu Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu.

Tối 6/2, 500 cảnh sát thuộc Bộ Công an, Công an Đồng Nai và các tỉnh thành chia ra 14 mũi bất ngờ vây ráp tụ điểm sang chiết, nhập hàng và kinh doanh xăng giả ở Vĩnh Long, Đồng Nai, Long An, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Hơn 100 tỷ đồng, 50 sổ đỏ đất đai, 12 thùng hồ sơ; 2 tàu biển 2.500 tấn, 5 sà lan 400-1.000 tấn, 6 xe bồn trong bờ, 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hoá chất... bị thu giữ.

Cơ quan điều tra cho rằng, có khoảng một triệu lít xăng giả được đưa ra thị trường mỗi ngày từ "lò" pha chế giữa sông Hậu. Tính từ tháng 8/2020 đến khi bị bắt, nhóm nghi phạm đã cung cấp ra thị trường hơn 200 triệu lít.

Hiện, Công an Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 41 người về các hành vi Buôn lậu; Sản xuất buôn bán hàng giả; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Trong đó, Ngô Văn Thụy (cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị điều tra hành vi Nhận hối lộ.

* Tiếp tục cập nhật.

Đình Văn - Quốc Thắng - Phước Tuấn