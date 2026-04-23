MỹMột cảnh sát đứng sau dải phân cách và tung bẫy đinh ngay trước khi chiếc xe của nghi phạm chạy qua.

Chiếc bán tải của đơn vị quản lý giao thông California bị một phụ nữ lái đi dẫn tới cuộc truy đuổi tốc độ cao ở California, hôm 16/4. Lực lượng cảnh sát tuần tra (CHP) bố trí đội hình chặn đầu, với một cảnh sát có nhiệm vụ giăng bẫy đinh.

Cảnh sát tung bẫy đinh chặn xe chạy trốn

Chiếc bán tải màu trắng vốn được sử dụng làm phương tiện điều tiết giao thông. Trên nóc xe còn có một biển báo mũi tên đang nhấp nháy, trong khi thùng xe chất đầy thiết bị xây dựng và các hình nón màu cam. Không rõ người lấy chiếc xe này có ý đồ gì.

Đoạn video được CHP chia sẻ cho thấy một sĩ quan nấp sau rào chắn bê tông ngay khi chiếc xe bị đánh chạy đến. Anh nhanh chóng ném dải đinh chắn ngang đường, và chiếc xe tải chạy thẳng qua, ngay phía sau là một số xe cảnh sát.

Theo NBC Los Angeles, ít nhất một lốp xe của chiếc xe bị đánh cắp bị xé toạc hoàn toàn. Ngay sau đó, người lái xe dừng lại gần ranh giới giữa hạt Kern và Los Angeles khi nhận ra rằng việc bỏ chạy trên một chiếc bán tải với một chiếc lốp bị hỏng là một việc làm vô vọng. Người phụ nữ lập tức bị bắt giữ.

Bẫy đinh mà cảnh sát sử dụng trong video là một thiết bị chuyên dụng quen thuộc của cảnh sát Mỹ nhằm dừng xe vi phạm. Ngoài bẫy đinh, một số phương pháp khác cũng được sử dụng thường xuyên như kỹ thuật đánh lái PIT hay móc lưới gắn phía trước xe cảnh sát.

Mỹ Anh