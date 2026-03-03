Cảnh sát Tokyo nhận số tiền kỷ lục do người dân nhặt được

Cảnh sát thủ đô Nhật Bản nhận kỷ lục 4,5 tỷ yen tiền mặt do người dân nhặt được nộp lại, hơn 70% được trả cho người đánh mất.

Trung tâm đồ thất lạc thuộc Sở Cảnh sát Tokyo ngày 2/3 cho biết trong năm 2025, cơ quan này đã nhận số tiền kỷ lục 4,5 tỷ yen (29 triệu USD) là tài sản thất lạc được người dân nhặt được nộp cảnh sát, tăng 0,5% so với năm 2024.

Hơn 70% trường hợp là nhặt được tiền ở nơi công cộng, trong đó có những vụ khách hàng quên không lấy tiền thừa tại các quầy tự thanh toán ở siêu thị. Khoản tiền mặt lớn nhất được một người mang tới nộp là 27 triệu yen.

Khoảng 3,23 tỷ yen, tức 71% tổng số tiền thất lạc Sở Cảnh sát Tokyo nhận, được trả cho người đánh mất. 590 triệu yen được trao cho người nhặt được. Khoảng 680 triệu yen được sung công.

Theo luật pháp Nhật Bản, nếu tìm được chủ sở hữu, người nhặt được có quyền nhận 5-20% giá trị tài sản như khoản "tiền báo đáp". Tuy nhiên, quyền lợi này bị tước bỏ nếu họ không giao nộp tài sản cho cảnh sát trong vòng 7 ngày, hoặc trong vòng 24 giờ nếu nhặt được tại các cơ sở có ban quản lý.

Cảnh sát Tokyo tại ga Ikebukuro, tháng 6/2025. Ảnh: Reuters

Nếu tài sản được nhặt trong cơ sở kinh doanh như siêu thị, nhà ga, khoản này có thể được chia giữa người nhặt và đơn vị quản lý.

Cảnh sát Nhật Bản sẽ lưu trữ tài sản trong ba tháng kể từ ngày tiếp nhận, nếu chủ sở hữu không xuất hiện và người nhặt từ chối nhận, tài sản sẽ được chuyển vào ngân sách.

Số lượng đồ vật thất lạc đem nộp cảnh sát cũng lập kỷ lục mới là 4,5 triệu món, tăng 3% so với năm 2024. Trong số này có 820.000 trường hợp mất giấy phép lái xe, giấy tờ tùy thân.

Giới quan sát quốc tế đánh giá Nhật Bản thuộc nhóm quốc gia có mức độ trung thực công dân cao nhất thế giới. Tỷ lệ tài sản thất lạc được trả lại cho chủ sở hữu ở mức cao. Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này phản ánh sự kết hợp giữa giáo dục ý thức cộng đồng, chuẩn mực xã hội đề cao trách nhiệm cá nhân và niềm tin vào cơ quan chức năng.

Đức Trung (Theo Kyodo, Mainichi, Asahi)