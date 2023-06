Cảnh sát phát hiện kho hàng chứa 21 tấn 'khí cười'

Bình DươngCông an phối hợp quản lý thị trường, kiểm tra một kho hàng tại TP Dĩ An, phát hiện 21 tấn khí N20, ước tính trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Ngày 23/6, Công an TP Dĩ An phối hợp Cục Quản lý thị trường Bình Dương, Công an TP HCM kiểm tra kho hàng số 3 ở phường Bình Thắng, TP Dĩ An, phát hiện hơn 1.200 bình chứa đầy khí N20 (còn gọi "khí cười") cùng nhiều máy móc, thiết bị dùng cho việc sang chiết.

"Khí cười" được phát hiện tại một nhà kho ở Bình Dương ngày 23/6. Ảnh: Yên Khánh

Theo nhà chức trách, kho được che chắn kỹ lưỡng, bên trong làm vách ngăn ngụy trang cho các bình khí, mục đích là lưu trữ và sang chiết khí để đưa ra thị trường tiêu thụ tại các điểm ăn chơi ở TP HCM, Bình Dương, Vũng Tàu...

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ nhà kho cho biết đang làm thủ tục cho một người tên Cao Đức Dũng thuê, nhưng thời điểm kiểm tra không liên lạc được người này.

Ước tính các bình khí có trọng lượng khoảng 21 tấn, trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng để tiếp tục xác minh, xử lý.

N20 là chất gây nghiện, thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều, người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, ảo giác tương tự heroin. Các triệu chứng thần kinh thường gặp là tê bì, yếu hoặc yếu nhẹ tay chân, tổn thương tủy cổ.

Năm 2019, Bộ Y tế đã cấm sử dụng "khí cười" trong hoạt động giải trí, chỉ được phép sản xuất với mục đích công nghiệp, không được sử dụng cho người, trừ khi bác sĩ chỉ định.

Yên Khánh