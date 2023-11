Hà TĩnhThi thể hai người đàn ông cùng mặc quần áo bảo hộ, trôi gần nhau trên sông Lam, đoạn qua huyện Nghi Xuân, được cảnh sát đưa vào bờ.

Sáng 11/11, hai nạn nhân được tổ công tác Phòng cảnh sát PCCC và Cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trong lúc tuần tra kiểm soát trên sông Lam, đoạn qua tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An.

Hai người này khoảng 30 đến 35 tuổi, cao 1,7 m, cùng mặc quần áo bảo hộ dài tay, được xác định chết từ vài ngày trước.

Khúc sông đoạn qua tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, nơi phát hiện hai thi thể. Ảnh: Đức Hùng

Công an huyện Nghi Xuân đang khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân, đồng thời thông báo với các địa bàn lân cận để tìm người thân của họ.

Đức Hùng