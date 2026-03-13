Cảnh sát phá cabin, cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn trên cao tốc

Đà NẵngCảnh sát phải dùng thiết bị thủy lực phá cabin, cứu tài xế đang mắc kẹt sau tai nạn trên đường dẫn ra cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Khoảng 10h ngày 13/3, xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc do tài xế Tạ Văn Khí, 41 tuổi, quê Hà Nội điều khiển đã tông vào lan can đường dẫn lối ra cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua xã Núi Thành. Cabin biến dạng, anh Khí mắc kẹt.

Cảnh sát phá cabin giải cứu tài xế. Ảnh: Niệm Đệ

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 9 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng) điều xe chỉ huy, xe cứu nạn và xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cửa cabin bị kẹt cứng, nhiều cấu kiện kim loại chèn ép khiến không gian bên trong rất hẹp. Lực lượng cứu nạn sử dụng banh, thiết bị thủy lực phá dỡ phần cabin để mở lối tiếp cận nạn nhân.

Sau khoảng 30 phút, cảnh sát đưa được tài xế ra ngoài an toàn, bàn giao cho nhân viên y tế chuyển đến bệnh viện. Nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ.

Ngọc Trường