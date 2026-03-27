Cảnh sát Nhật lãnh án vì làm 'tay trong' cho đường dây môi giới mại dâm

Daisuke Jinbo thuộc Đội điều tra tội phạm có tổ chức, Sở Cảnh sát Tokyo, bị cáo buộc báo cho băng nhóm môi giới mại dâm các địa điểm lắp camera theo dõi bí mật.

Ngày 25/3, Daisuke Jinbo, 44 tuổi bị Tòa án quận ở Tokyo tuyên 18 tháng tù giam vì tội làm rò rỉ thông tin điều tra cho nhóm môi giới mại dâm bất hợp pháp.

Theo xác định của cơ quan điều tra, nhóm môi giới Natural là một trong những tổ chức tìm kiếm gái mại dâm lớn nhất Nhật Bản. Có trụ sở tại khu đèn đỏ Kabukicho của Tokyo, Natural tuyển dụng phụ nữ làm việc trong ngành mại dâm và các lĩnh vực liên quan. Công ty này được cho là đã thu về khoảng 4,5 tỷ yên (28 triệu USD) doanh thu vào năm 2022.

Jimbo bị xác định cung cấp cho tổ chức này những hình ảnh được chụp bởi camera do cảnh sát lắp đặt vào tháng 4 và tháng 5 năm ngoái, đồng thời tiết lộ vị trí và khu vực phủ sóng của các camera đó.

Cựu cảnh sát cũng bị cáo buộc cung cấp cho nhóm này danh sách 23 địa chỉ nơi lắp đặt camera bí mật phục vụ điều tra theo dõi các hoạt động môi giới mại dâm bất hợp pháp. Jimbo bị sa thải tháng 12/2025.

Mới đây, Bộ Tư pháp nước này đã tổ chức cuộc họp Hội đồng chuyên gia để thảo luận cân nhắc hành vi mua dâm là tội phạm.

Luật hiện hành chỉ xử phạt các hành vi liên quan bán dâm, chẳng hạn gạ gẫm khách hàng ở nơi công cộng và môi giới mại dâm.

Theo cơ quan này, năm 2024 toàn quốc đã xử lý 634 vụ vi phạm pháp luật về mại dâm trong năm 2024. Trong tổng số đó, hành vi bị xử lý nhiều nhất là môi giới mại dâm (301 vụ), cung cấp địa điểm mua bán dâm (135 vụ).

Hải Thư (Theo Japan Today)