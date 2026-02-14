Cảnh sát ngăn chặn 29 tấn nầm lợn, lạp xưởng 'bẩn' sắp bị bán ở TP HCM

Người đàn ông 40 tuổi mua gần 29 tấn nầm lợn, lạp xưởng, nội tạng động vật trôi nổi, vận chuyển từ Hà Nội vào TP HCM tiêu thụ thì bị cảnh sát phát hiện.

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM cho biết vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với người này, buộc tiêu hủy lô hàng thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, trị giá hơn 2,3 tỷ đồng.

Cảnh sát kiểm tra xe tải đông lạnh. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, cuối tháng 1, trinh sát phát hiện hai xe tải đông lạnh tại bãi xe khu vực đường Lê Thị Riêng, phường Thới An (quận 12 cũ), bên trong có 28,8 tấn thực phẩm các loại.

Lô hàng gồm gần 14 tấn nầm lợn, hơn 8,3 tấn lạp xưởng nướng đá, 520 kg trứng gà non, cùng hàng nghìn kg lườn ngỗng, chả, bánh bao, xúc xích và xương heo.

Chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Số thực phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an TP HCM

Theo cơ quan điều tra, người đàn ông này thu mua hàng trôi nổi từ nhiều nguồn khác nhau, thông qua mạng xã hội, sau đó dùng xe tải đông lạnh chở từ Hà Nội vào TP HCM.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, quá trình di chuyển, ông ta liên tục đổi xe và thay đổi lộ trình. Thay vì đưa hàng vào các kho bãi chính quy, người này chọn tập kết hàng hóa tại các bãi đất trống, công trình đang xây dựng, hoặc những khu vực vắng người qua lại ở phường An Phú Đông và phường Thới An.

Tiêu hủy 29 tấn vú heo, lạp xưởng bẩn Tiêu hủy gần 29 kg thực phẩm bẩn. Video: Công an TP HCM

Số thực phẩm này dự kiến được bán cho các nhà hàng, quán ăn bình dân và các điểm bán thức ăn đường phố.

Nhà chức trách nhận định, nếu lượng hàng này được tuồn ra thị trường sẽ gây nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Nhật Vy