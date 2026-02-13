Cảnh sát Mỹ phải bồi thường 29 triệu USD đi xe quá tốc độ, tông chết người

Nữ sinh 23 tuổi bị tông chết bởi chiếc xe cảnh sát lao với tốc độ 120 km/h đến hiện trường vụ án, dẫn tới khoản bồi thường 29 triệu USD.

Gia đình nạn nhân một nữ sinh viên 23 tuổi người Ấn Độ mới đây đã đạt được thỏa thuận bồi thường 29 triệu USD với thành phố Seattle, NYPost đưa tin hôm 12/2.

Nạn nhân Jaahnavi Kandula khi đó đang theo học thạc sĩ về hệ thống thông tin. Hồ sơ vụ án thể hiện, Kandula đã bị sĩ quan cảnh sát thành phố Seattle Kevin Dave tông tử vong hôm 23/1/2023, khi anh ta đang lái xe với tốc độ lên tới 120 km/h trên đường đến hiện trường một vụ án ma túy. Anh ta đã bật đèn khẩn cấp và sử dụng còi báo động tại các giao lộ.

Một đài tưởng niệm tạm thời đã được dựng lên cho Kandula gần giao lộ nơi cô bị tai nạn. Ảnh: NYPost

"Cái chết của Jaahnavi Kandula là mất mát đau lòng, và thành phố hy vọng khoản bồi thường tài chính này sẽ phần nào giúp gia đình Kandula nguôi ngoai nỗi đau", luật sư thành phố cho biết.

Cái chết của Kandula đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình, đặc biệt là sau khi một đoạn ghi âm từ camera gắn trên người của sĩ quan khác được công bố, trong đó sĩ quan này cười và cho rằng mạng sống của Kandula "có ít giá trị" và thành phố "chỉ cần viết một tấm séc", kèm theo những tràng cười lớn.

Các nhà ngoại giao từ Ấn Độ đã yêu cầu một cuộc điều tra. Cơ quan giám sát dân sự của thành phố nhận thấy những bình luận của sĩ quan trong video đã làm tổn hại đến danh tiếng của sở cảnh sát và làm suy yếu lòng tin của công chúng.

Anh ta sau đó đã bị sa thải và đã kiện thành phố vì bị sa thải trái pháp luật. Anh ta nói rằng những phát ngôn của mình nhằm chỉ trích cách các luật sư có thể phản ứng trước cái chết này.

Sở cảnh sát cũng đã sa thải viên cảnh sát lái xe gây tai nạn, buộc tội lái xe bất cẩn và bị phạt 5.000 USD. Các công tố viên quận King từ chối truy tố anh ta tội hình sự, nói rằng không thể chứng minh anh ta cố tình coi thường sự an toàn khi đâm vào Kandula.

