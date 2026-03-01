Cảnh sát làm việc với người chặn đầu taxi chửi bới

Tây NinhNgười đàn ông 31 tuổi sau va quẹt đã dừng xe máy chặn đầu taxi, liên tục chửi mắng, hăm dọa, thách thức và tìm cách mở cửa ôtô.

Ngày 1/3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, trạm CSGT Trảng Bàng đã tạm giữ giấy phép lái xe của người đàn ông ngụ phường Thanh Điền (Tây Ninh), đồng thời lập biên bản để tiếp tục xử lý các hành vi: để xe ở lòng đường gây cản trở giao thông và không gương chiếu hậu.

Người đàn ông chặn đầu taxi sau va chạm Video người đàn ông chặn đầu chửi mắng lái xe taxi sau va chạm. Video: Người dân cung cấp

Tại cơ quan công an, người này thừa nhận sai phạm, cho rằng hành vi xuất phát từ bộc phát nhất thời và khẳng định không sử dụng rượu bia hay chất kích thích.

Anh ta khai khoảng 20h ngày 25/2 chạy xe máy chở em ruột 23 tuổi. Khi lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh, xe máy va chạm nhẹ với taxi biển số tỉnh Tây Ninh do một nam tài xế điều khiển, trên xe có một phụ nữ.

Dù cả hai phương tiện không hư hỏng, hai người đi xe máy cũng không ngã, người đàn ông vẫn bức xúc, cho rằng tài xế taxi phải xin lỗi nên vượt lên chặn đầu xe. Sau đó, anh ta liên tục chửi bới, tìm cách mở cửa ôtô và thách thức gọi công an.

Người em trai dắt xe máy vào lề, khuyên can nhưng không được. Sự việc kéo dài khoảng 10 phút, được hành khách trên taxi quay video, đăng lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận và nhiều ý kiến đề nghị xử lý nghiêm.

Nam An - Quốc Thắng