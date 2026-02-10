Cảnh sát Hàn Quốc đột kích, khám xét trụ sở tình báo quốc gia

Cảnh sát Hàn Quốc khám xét trụ sở hai cơ quan tình báo hàng đầu khi điều tra vụ UAV nước này xâm nhập không phận Triều Tiên.

Giới chức Hàn Quốc ngày 10/2 thông báo đang điều tra ba binh sĩ tại ngũ và một nhân viên cơ quan tình báo liên quan vụ máy bay không người lái (UAV) "xâm phạm không phận Triều Tiên" và bị Bình Nhưỡng bắn hạ hồi tháng trước.

Cùng ngày, nhóm điều tra viên phối hợp giữa quân đội và cảnh sát Hàn Quốc tiến hành các cuộc đột kích, khám xét 18 địa điểm khả nghi, trong đó có trụ sở Bộ Tư lệnh Tình báo Quốc phòng và Cơ quan Tình báo Quốc gia.

"Nhóm chuyên trách cho biết họ sẽ làm rõ sự thật thông qua việc phân tích các bằng chứng thu giữ được và điều tra nghiêm túc các nghi phạm", tuyên bố của cơ quan điều tra có đoạn.

Mảnh vỡ mà Triều Tiên cho là của UAV Hàn Quốc bị bắn hạ ngày 4/1. Ảnh: KCNA

Trước đó, ba dân thường bị cáo buộc có liên quan tới vụ UAV bị bắn hạ ở Triều Tiên. Một trong số này đã nhận trách nhiệm, nói rằng hành động này nhằm "phát hiện mức độ phóng xạ từ cơ sở hạt nhân Pyongsan của Triều Tiên".

Triều Tiên trước đó cho biết một UAV, xuất phát từ hòn đảo ngoài khơi thành phố Incheon của Hàn Quốc, bay được 8 km trước khi bị bắn hạ trong không phận Triều Tiên hôm 4/1. UAV được cho là trang bị cảm biến trinh sát để ghi hình các cơ sở quan trọng của Triều Tiên.

Truyền thông Triều Tiên cũng công bố hình ảnh cho thấy mảnh vỡ UAV nằm rải rác dưới đất, cùng ảnh chụp nhiều khu vực ở quận Kaepung thuộc thành phố Kaesong dường như trích xuất từ UAV.

Ban đầu, Seoul phủ nhận sự việc có liên quan tới chính phủ và Tổng thống Lee Jae-myung cũng nói rằng hành động đó chẳng khác nào "bắn một phát súng vào Triều Tiên".

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2025, Tổng thống Lee thực thi chính sách ôn hòa với Triều Tiên và nhiều lần kêu gọi hòa bình trên bán đảo. Ông cũng cam kết nối lại đàm phán để giảm căng thẳng.

Tuy nhiên, Triều Tiên khẳng định không quan tâm đến chính sách hòa giải từ Hàn Quốc, chỉ trích ông Lee "đạo đức giả" trong những phát biểu về phi hạt nhân hóa bán đảo.

