Cảnh sát giao thông Mỹ phát 'lệnh bài' miễn tội cho người thân

Một cảnh sát New York tiết lộ, rằng người thân quen của lực lượng cảnh sát có một dạng thẻ bài miễn tội khi vi phạm giao thông.

Mathew Bianchi, một cảnh sát New York mới gửi đơn kiện lên tòa án ở Manhattan về việc những người đứng đầu sở cảnh sát sử dụng một loại thẻ ưu tiên cho gia đình, bạn bè của các đồng nghiệp để tránh được các vé phạt giao thông cho một số lỗi nhỏ như chạy quá tốc độ hay không thắt dây an toàn. Tài xế chỉ cần trình thẻ này, cảnh sát sẽ hiểu họ có mối liên hệ gần gũi với Sở cảnh sát New York (NYPD) và bỏ qua lỗi.

Mathew Bianchi miêu tả hành động của một số cảnh sát gây hậu quả cho những người chống luật bất thành văn này. Nhiều cảnh sát đang làm việc cũng như đã nghỉ hưu hiện có quyền sử dụng hàng trăm chiếc thẻ, và cho đi để đổi lại những khoản giảm giá khi mua đồ ăn, hoặc một thứ gì đó, theo Bianchi.

Ở khu Staten Island, thuộc bang New York, nơi Bianchi từng làm việc, nhiều người từng bị anh dừng xe vì lỗi giao thông cũng chìa ra loại thẻ trên.

"Tôi thấy hết thẻ này đến thẻ kia. Bạn không được phép viết phiếu phạt họ", Bianchi nói.

Một xe tuần tra của cảnh sát New York, năm 2022. Ảnh: New York Post

Bianchi cũng cho biết anh từng bị khiển trách trong nhiều lần khác nhau khi viết phiếu phạt cho người quen hay phụ huynh của cảnh sát. Trong một số trường hợp, sĩ quan cấp trên của anh có thể xem lại video ghi từ camera gắn trên người Bianchi để xem anh có gây khó dễ gì với những người kia hay không.

Giọt nước làm tràn ly là vào mùa hè 2022, khi Bianchi phạt một người bạn của cảnh sát trưởng Jeffrey Maddrey. Chỉ 3 ngày sau, Bianchi bị hất cẳng khỏi lực lượng tuần tra giao thông và bị chuyển sang đội tuần tra ban đêm.

Maddrey - vốn có mối quan hệ thân thiết lâu năm với thị trưởng New York, Eric Adams - mới đây phải đối mặt với bê bối liên quan tới hành vi dùng súng uy hiểm trẻ em.

Một đại diện của NYPD cho biết sở cảnh sát có thể xem xét vụ kiện. Trong khi đó, PBA - đơn vị cảnh sát lớn nhất New York, không phủ nhận sự tồn tại của loại thẻ ưu tiên, nhưng nói rằng sẽ xem xét để quyết định về chính sách của sở.

Các đơn vị cảnh sát New York lâu nay vẫn đối mặt với sự giám sát khắt khe của truyền thông về loại thẻ được nhắc đến, cả về khía cạnh liên quan tới nạn tham nhũng cũng như sự việc mua bán công khai trên mạng.

Mỹ Anh (theo AP)