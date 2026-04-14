Cảnh sát giao thông dùng drone đi tuần trong phố

Trung QuốcNhững chiếc drone cất và hạ cánh ngay trên các trụ đèn, kết hợp camera giám sát để ghi nhận vi phạm và đảm bảo an toàn giao thông.

Cảnh sát thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, sử dụng 65 drone tại các khu vực trọng điểm để tự động ghi lại các vi phạm của người lái xe. Các thiết bị bay này được triển khai trên diện tích 78 km2 của quận Phúc Điền.

Trụ đèn giao thông tích hợp drone Video: China News

Những "cảnh sát giao thông trên không" này sẽ phát cảnh báo khi phát hiện các phương tiện đỗ trái phép bên đường. Nếu chủ xe vẫn không di chuyển, drone sẽ chụp ảnh làm bằng chứng và tải lên nền tảng để cảnh sát giao thông xem xét, sau đó sẽ xử phạt theo luật.

Drone sẽ tuần tra trong giờ cao điểm buổi sáng (7h30-9h) và buổi tối (17h30-19h), phát đi các thông điệp nâng cao nhận thức về an toàn như "Giữ khoảng cách an toàn và không tự ý chuyển làn", hay "Đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp, xe máy điện". Drone cũng sẽ chụp ảnh làm bằng chứng khi phát hiện các vi phạm khác ngoài việc đỗ xe trái phép.

Drone của cảnh sát giao thông nhắc tài xế vi phạm Drone của cảnh sát giao thông nhắc nhở phương tiện vi phạm. Video: Aurumlode

So với các cuộc tuần tra truyền thống, việc triển khai mạng lưới 65 thiết bị bay giúp cải thiện đáng kể hiệu quả tuần tra. Kết hợp các cuộc tuần tra bằng xe máy trên mặt đất, điều này tạo thành một vòng phản ứng trong vòng 5 phút, đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý nhanh chóng các vụ tai nạn giao thông và nhanh chóng khôi phục trật tự giao thông đường bộ.

Mỹ Anh (theo Sohu)