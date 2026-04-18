Cảnh sát giao thông bỏ tiền túi bồi thường giúp người đi xe máy

Trung QuốcĐâm ngã người đàn ông lớn tuổi đi xe đạp và bị đòi 600 nhân dân tệ, người đi xe máy giao hàng bật khóc vì không đủ tiền.

Một người giao đồ ăn ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, va phải một người đàn ông lớn tuổi đi xe đạp, ngày 15/4. Người đàn ông nằm ra đường, tựa đầu lên xe máy điện của người giao hàng, kêu bị đau lưng và đòi 600 nhân dân tệ (88 USD) tiền bồi thường. Người gây ra va chạm bật khóc và nói rằng mình không có đủ số tiền này.

Cảnh sát giao thông bồi thường giúp người đi xe máy Video: QNC

Lúc này, một cảnh sát giao thông đến hiện trường. Sau khi hỏi rõ sự tình, viên cảnh sát chủ động thương lượng với người đàn ông lớn tuổi và giảm số tiền xuống còn 200 nhân dân tệ (khoảng 30 USD). Không chút do dự, anh lấy điện thoại quét mã QR của người đàn ông đang nằm dưới đất và chuyển tiền. Sau đó, nạn nhân được đỡ đứng dậy và nhanh chóng đạp xe đi.

Video sau đó thu hút sự chú ý với vô số bình luận về cách ứng xử giữa con người với nhau trong những tình huống va chạm trên đường. Theo người quay video, người đi xe máy giao hàng khi đó vừa lau nước mắt vừa nói: "Tôi không có tiền, tôi thực sự không có tiền". Trong khi đó, người đàn ông đi xe đạp vừa nằm vừa hút thuốc, yêu cầu tiền bồi thường.

Sau khi người đi xe đạp nhận tiền và rời đi, người đi xe máy đuổi theo viên cảnh sát giao thông, xin số điện thoại liên lạc và nói sẽ trả lại tiền sau. Tuy nhiên, viên cảnh sát chỉ vẫy tay chào và không cho bất cứ thông tin nào.

"Anh ấy đã bảo vệ phẩm giá của một chàng trai và làm ấm lòng tất cả những người có mặt", người quay video nói.

Mỹ Anh (theo 163)