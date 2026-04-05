Cảnh sát giải cứu người phụ nữ Trung Quốc gặp nạn khi leo núi Dinh

TP HCMNgười phụ nữ Trung Quốc bị gãy chân khi cùng nhóm bạn chung công ty leo núi Dinh, phường Long Hương (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) được cảnh sát giải cứu, ngày 5/4.

Bà Zhang Lu, 38 tuổi, làm việc tại công ty ở xã Đức Hoà, Tây Ninh, sáng nay cùng nhóm đồng nghiệp 5 nam, 3 nữ có cả người Việt và Trung Quốc, đi dã ngoại khu vực núi Dinh.

Quá trình leo núi, bà gặp tai nạn bị gãy chân, mắc kẹt tại chỗ. Do địa hình dốc, hiểm trở, những người trong đoàn không thể hỗ trợ đưa nạn nhân xuống núi. Họ gọi điện báo cảnh sát lúc hơn 12h.

Cảnh sát khiêng người bị nạn xuống chân núi Dinh. Ảnh: Công an TP HCM

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 23, Công an TP HCM, điều động hai xe cùng 9 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường sau 5 phút. Tuy nhiên, phương tiện không thể tiếp cận hiện trường. Cán bộ chiến sĩ mang công cụ hỗ trợ đi bộ lên núi hơn 2 km để tiếp cận người bị nạn.

Cán bộ tham gia cứu hộ cho biết khi đến nơi, bà Zhang Lu đang trong tình trạng tỉnh táo nhưng khá hoảng loạn do vết thương, thời tiết trưa nắng gắt. Các chiến sĩ đã sơ cứu, nẹp vết thương và trấn an tâm lý.

Hành trình đưa người phụ nữ xuống núi bằng cáng cũng là thử thách. Do thể trạng nạn nhân tương đối nặng và phải đi qua nhiều đoạn đường dốc, kíp khiêng cáng phải di chuyển thận trọng.

Đến 13h50, bà Zhang Lu được đưa xuống núi an toàn, chuyển lên xe cứu thương đến Bệnh viện Bà Rịa.

Núi Dinh cách trung tâm TP HCM khoảng 70 km, đỉnh cao nhất khoảng 500 m so với mực nước biển, là điểm đến quen thuộc với người yêu thiên nhiên và trekking. Khu vực này có địa hình đồi núi xen rừng tự nhiên, nhiều suối, chùa, thu hút du khách hành hương kết hợp dã ngoại. Các cung đường lên núi tương đối dốc, nhiều đoạn đá trơn trượt, đặc biệt vào mùa mưa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đòi hỏi người leo núi phải có thể lực và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trường Hà