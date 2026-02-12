Cảnh sát đồng loạt ập vào nhiều 'ổ' ma túy, bắt 11 người

Đồng NaiSau thời gian theo dõi, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào 5 địa điểm, thu giữ lượng lớn ma túy, bắt 11 người từng giao dịch ít nhất 20 kg chất cấm.

Ngày 12/2, Công an Đồng Nai cho biết vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, bắt người đàn ông 46 tuổi ngụ xã Bình Minh cùng 10 đồng phạm.

Nghi can cầm đầu cùng tang vật thu giữ. Ảnh: Thái Hà

Nhiều tháng trước, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện nhóm người có dấu hiệu mua bán lượng lớn ma túy, trong đó người đàn ông 46 tuổi cầm đầu.

Biết ngày 6/2 băng nhóm này sẽ nhập lượng lớn ma túy về tiêu thụ, hàng trăm trinh sát đặc nhiệm, cơ động... đồng loạt ập vào bắt giữ các nghi phạm, thu giữ khoảng 5 kg ma túy đá và nhiều vật chứng khác.

Theo một số trinh sát, thủ đoạn hoạt động của nhóm này rất ranh mãnh, gây nhiều khó khăn cho lực lượng phá án. Bước đầu xác định đường dây này đã giao dịch tổng cộng khoảng 20 kg ma túy.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Phước Tuấn - Hồng Nam