Cảnh sát điều tra vụ diễn viên tố cáo Katy Perry 'tấn công tình dục'

Cảnh sát Australia đang điều tra vụ diễn viên Ruby Rose tố cáo ca sĩ Katy Perry tấn công tình dục cô tại một hộp đêm gần 20 năm trước.

Theo People ngày 15/4, sở cảnh sát Victoria Police xác nhận với các trang báo Australia gồm The Sydney Morning Herald, Herald Sun rằng họ điều tra một vụ tấn công tình dục ở Melbourne năm 2010. Các thám tử thuộc Đội Điều tra Tội phạm Tình dục và Lạm dụng Trẻ em Melbourne đang xem xét các cáo buộc của Ruby Rose, 40 tuổi.

Người phát ngôn của Victoria Police cho biết: "Cảnh sát được thông báo rằng sự việc xảy ra tại một cơ sở kinh doanh có giấy phép ở khu trung tâm thành phố Melbourne. Do cuộc điều tra đang tiếp diễn, hiện tại không phải giai đoạn phù hợp để chúng tôi bình luận thêm".

Diễn viên Ruby Rose (trái) và ca sĩ Katy Perry. Ảnh: Instagram Ruby Rose/ Instagram Katy Perry

Đây là diễn biến mới nhất của vụ Ruby Rose tố cáo Katy Perry "tấn công tình dục". Trên Threads ngày 12/4, Rose gây chú ý với nhiều bình luận về ca sĩ, cho biết từng bị Perry quấy rối trong hộp đêm Spice Market ở Melbourne khi cô mới ngoài 20 tuổi. Không lâu sau, phía Katy Perry phủ nhận tất cả, gọi các cáo buộc là "những lời dối trá nguy hiểm, liều lĩnh". Đại diện của nghệ sĩ còn chỉ ra trước đây Rose nhiều lần đưa ra lời buộc tội nghiêm trọng về người khác, liên tục bị người trong cuộc bác bỏ.

Trong cuộc trò chuyện với Herald Sun ngày 14/4, Ruby Rose xác nhận đã trình báo sự việc với cảnh sát. Trên Threads cùng ngày, cô viết: "Tính đến chiều nay, tôi hoàn tất các bản báo cáo. Điều này có nghĩa tôi không còn có thể bình luận, đăng lại nội dung hoặc công khai nói về bất kỳ vấn đề nào hoặc về những cá nhân liên quan". Theo cô, đây là yêu cầu từ phía cảnh sát. Cô cũng cho biết bắt đầu quá trình chữa lành.

Trên Threads một ngày trước đó, Ruby Rose đăng bài thông báo sẽ đến đồn cảnh sát để xem liệu còn chi tiết nào trong câu chuyện của cô có thể được điều tra hay không. "Tôi đoán chúng đã hết thời hạn truy cứu nhưng đó càng là lý do để thử", cô viết trên Threads ngày 13/4.

Hiện phía Katy Perry chưa lên tiếng về vấn đề trên.

Katy Perry, 42 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Cô từng có một cuộc hôn nhân với danh hài Anh Russell Brand từ năm 2010 đến 2012. Hiện ca sĩ hẹn hò cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Ruby Rose sinh năm 1986 tại Australia, là người mẫu, diễn viên và người dẫn chương trình truyền hình. Theo IMDb, cô bắt đầu nổi tiếng tại Mỹ sau khi đóng chính series Orange Is the New Black mùa ba và bốn. Cô cũng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như Resident Evil: The Final Chapter (2016), xXx: Return of Xander Cage (2017) và John Wick: Chapter 2 (2017).

Phương Thảo (theo People)