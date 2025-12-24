Cảnh sát đào xới khu vườn tìm ma túy của băng tội phạm

Đăk LăkHuy động 4 chó nghiệp vụ và 2 máy xúc cày xới khu đất 2.000 m2 của nghi phạm, công an tìm thấy lượng lớn ma túy được chôn sâu và thu giữ 2 khẩu súng

Sáng 24/12, đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk, cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Đây là vụ mua bán, vận chuyển ma túy có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Chuyên án được xác lập ngày 17/12, huy động 200 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng, TP HCM và Bộ đội Biên phòng.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk thông tin về vụ án, sáng 24/12. Ảnh: Ngọc Oanh

Tại phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột), Ban chuyên án bắt quả tang Đỗ Văn Ninh (44 tuổi) và Nguyễn Hoàng Thịnh (37 tuổi) vừa mua ma túy tại nhà của Vũ Đình Trọng (44 tuổi, số 224 Trần Nhân Tông).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trọng, nghi phạm này quanh co, không hợp tác. Lực lượng chức năng phải sử dụng 4 chó nghiệp vụ và 2 máy xúc để đào xới toàn bộ khuôn viên rộng 2.000 m2.

Kết quả, cảnh sát phát hiện ma túy được cất giấu trên trần nhà và chôn sâu tại nhiều vị trí trong vườn. Tổng tang vật thu giữ tại nhà Trọng gồm: 3,5 kg Ketamine, 2,5 kg Methamphetamine, 59 viên MDMA, 11.110 viên hồng phiến, 02 khẩu súng, đạn và nhiều tài sản liên quan.

Cảnh sát thu giữ tang vật vụ án. Ảnh: Ngọc Oanh

Cùng thời điểm, tại phường Tuy Hòa, tổ công tác khống chế Lê Chí Bình (42 tuổi). Quá trình bắt giữ, Bình liều lĩnh chống trả, cắn vào tay gây thương tích cho trinh sát. Khám xét nhà Bình, công an thu hơn 2,15 kg ma túy đá và heroin được ngụy trang trong các gói trà thảo mộc, cất giấu trong tủ giày, nhà vệ sinh.

Mở rộng điều tra tại xã Thuận An (tỉnh Lâm Đồng), công an bắt giữ hai kẻ cầm đầu là Nguyễn Thanh Bảo (39 tuổi) và Lâm Anh Vỹ (29 tuổi). Tại xã Thuận Giao (TP HCM), Đoàn Minh Dương (26 tuổi) - đầu mối cấp trên của Vỹ cũng bị bắt giữ.

Nhóm buôn bán ma túy giấu súng trong gấu bông. Ảnh: Ngọc Oanh

Cơ quan điều tra xác định, các nghi phạm móc nối mua ma túy từ Campuchia, vận chuyển về khu vực biên giới gần cửa khẩu Đăk Peur (Đăk Nông), sau đó đưa đi tiêu thụ tại Đăk Lăk, Lâm Đồng, TP HCM. Nhóm này sử dụng mạng xã hội Signal để giao dịch và cài đặt chế độ tự xóa tin nhắn nhằm phi tang chứng cứ.

Kết thúc đợt cao điểm, Công an tỉnh Đăk Lăk đã bắt giữ, triệu tập 19 người; thu giữ tổng cộng 9,2 kg ma túy tổng hợp, 11.184 viên nén hồng phiến, 2 khẩu súng, nhiều đạn và 220 triệu đồng.

Ban Chuyên án đang mở rộng điều tra.

Trần Hóa