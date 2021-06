Cảnh sát cơ động biểu diễn bắn súng, trấn áp bạo động

Đại diện tân binh hôn Quân kỳ Bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chiều 11/6, các tân binh sẽ được đưa về công an các tỉnh thành để thực hiện nhiệm vụ. Mỗi tân binh sẽ thực hiện nhiệm vụ công an nhân dân trong 2 năm.