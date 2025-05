Cảnh sát chặn xe khách bắt nữ nghi phạm đang bỏ trốn

Phú YênNguyễn Thị Tâm, nghi phạm mua bán ma túy bỏ trốn khỏi Nghệ An, đi phẫu thuật thẩm mỹ, lên xe khách vào đến Phú Yên thì bị cảnh sát chặn bắt.

Ngày 19/5, Công an tỉnh Phú Yên đã bàn giao Tâm, 40 tuổi, cho Công an tỉnh Nghệ An xử lý về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị Tâm (giữa) bị công an bắt giữ vào khuya 17/5. Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên

Trước đó, Tâm bị Công an tỉnh Nghệ An ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/5, tổ công tác của Công an tỉnh Phú Yên dừng xe khách đang đi từ tỉnh Nghệ An vào TP HCM. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện Tâm nằm trên xe, khuôn mặt quấn băng thun bảo vệ do mới phẫu thuật thẩm mỹ.

Dù gương mặt có thay đổi nhưng cảnh sát vẫn nhận diện được Tâm, đưa về trụ sở làm việc.

Bùi Toàn