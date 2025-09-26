Cảnh sát chặn bắt hai ôtô chở 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Quảng NgãiNhận tin hai ôtô khả nghi chở nhóm người Trung Quốc đang chạy từ phía Bắc đến, các CSGT chia nhau đón lõng trong 6 giờ, chặn xe rồi đưa tất cả về trụ sở.

Ngày 26/9, nhóm người Trung Quốc và hai tài xế ở Hà Nội, Nghệ An bị Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm giữ để làm rõ hành vi nhập cảnh trái phép.

Cảnh sát làm việc với nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Trước đó, khuya 24/9, sau khi nhận tin báo, Phòng CSGT đã huy động các tổ tuần tra, kiểm soát đón lõng hai ôtô khả nghi. Đến 3h sáng hôm sau, các cán bộ chiến sĩ phát hiện, chặn hai xe này. Trên ôtô do nữ tài xế 45 tuổi (ở Hà Nội) lái có 5 người Trung Quốc, chiếc còn lại (tài xế 41 tuổi ở Nghệ An) chở một người gốc Việt và 5 người Trung Quốc.

Hiện cảnh sát chưa công bố mục đích, động cơ nhập cảnh trái phép của những người này.

Hồi tháng 4, CSGT Quảng Ngãi cũng phát hiện một xe chở 5 người Trung Quốc và bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra.

Công an khuyến cáo đội ngũ lái xe dịch vụ, taxi, công nghệ... không nhận chở khách không rõ danh tính, quốc tịch; đồng thời lên án, tố giác việc chở người có dấu hiệu nhập cảnh trái phép với cơ quan chức năng.

Phạm Linh