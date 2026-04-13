Cảnh sát bị kiện vì lái xe cán lên người tắm nắng ở bãi biển

MỹAnnette Eld đệ đơn kiện chính quyền thành phố và sở cảnh sát, cáo buộc viên sĩ quan điều khiển xe tuần tra đã tắc trách khiến cô bị thương nghiêm trọng.

Theo đơn kiện được đệ trình tại Tòa thượng thẩm hạt Cape May vào ngày 10/4, Annette bị thương nặng ở lưng, cổ, xương sườn, phổi và vai, cũng như tổn thương thần kinh kéo dài, đau mãn tính và chấn thương tâm lý. Con của Annette cũng bị căng thẳng và lo âu do chứng kiến vụ việc.

Trước đó, hồi tháng 8/2024, Annette đến thành phố nghỉ dưỡng Wildwood ở bang New Jersey để mừng sinh nhật cùng chồng con. Tuy nhiên, chuyến du lịch biến thành nỗi kinh hoàng khi Annette bị một sĩ quan cảnh sát Wildwood cán xe lên người trong lúc tuần tra khu vực.

Đơn kiện cáo buộc sĩ quan Saul Meghnagi đã lái xe bán tải của sở cảnh sát đi qua khu vực đông người tắm biển vào khoảng 13h27 ngày 24/8/2024, cán lên người Annette đang nằm tắm nắng trên một chiếc khăn. Vụ việc được những người chứng kiến quay video và lan truyền trên mạng xã hội.

Khi đó, Saul và đồng nghiệp, sĩ quan Alexis Koch, đang làm nhiệm vụ xử lý một vụ vi phạm quy định.

Những người chứng kiến mô tả cảnh tượng hỗn loạn sau vụ tai nạn, họ la hét để cảnh báo các sĩ quan.

Những người chứng kiến đã giúp nâng chiếc xe bán tải của cảnh sát Wildwood lên để giải cứu người phụ nữ bị xe cán qua khi đang nằm trên bãi biển vào ngày 28/8/2024. Ảnh: NJ

Đoạn video từ camera của cảnh sát được đưa ra làm bằng chứng trong vụ kiện cho thấy Annette bị kẹt dưới gầm xe, chỉ có cánh tay phải của cô vươn ra khỏi mặt cát. Người xung quanh lao đến giúp đỡ, đào bới cát và cố nâng phần trước của chiếc xe lên để giải cứu Annette.

Trong video, Saul nói qua bộ đàm: "Chúng tôi cần một cái kích nâng gầm xe". Sau đó, viên cảnh sát nói với đám đông rằng: "Tôi nghĩ chúng ta nên chờ đội cứu hộ đến".

Sau vài phút, Annette được giải thoát khỏi gầm xe, đặt lên cáng, đưa lên xe cấp cứu và chở ra khỏi bãi biển.

Theo báo cáo kỷ luật từ Văn phòng Tổng chưởng lý New Jersey, Saul đã bị đình chỉ công tác 10 ngày do vụ tai nạn. Báo cáo không nêu tên sĩ quan còn lại. Văn phòng tổng chưởng lý mô tả hành động của viên cảnh sát là "vô ý".

Annette cáo buộc trong đơn kiện rằng viên cảnh sát có thể đã bị phân tâm khi lái xe, như sử dụng điện thoại di động.

Cũng theo đơn kiện, đèn khẩn cấp và còi báo hiệu của xe cảnh sát không được bật vào thời điểm đó để cảnh báo người đi bộ về phương tiện đang đến gần.

Vụ việc đặt ra những câu hỏi về quy trình và trách nhiệm giải trình của cảnh sát, cũng như sự an toàn của người đi biển ở nơi công cộng.

Đơn kiện yêu cầu Sở Cảnh sát Wildwood và Thành phố Wildwood bồi thường tổn thương tâm lý và chi phí y tế mà nạn nhân phải gánh chịu do vụ việc gây ra.

Tuệ Anh (theo NJ, National Today)