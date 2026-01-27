Cảnh sát bị đuổi việc vì không phân biệt được hai dòng ôtô

MỹChiếc xe tuần tra của cảnh sát đâm vào hông một chiếc GMC Yukon thay vì chiếc Buick Envista của nghi phạm bỏ trốn.

Vụ truy đuổi bắt đầu vào khoảng 11h45 ngày 18/1 ở Arkansas khi một cảnh sát phát hiện chiếc Buick Envista màu trắng chạy với tốc độ 92 dặm/giờ (148 km/h) trong khu vực giới hạn tốc độ 60 dặm/giờ (96 km/h) trên đường I-630. Sau khi dừng xe, cảnh sát xác định tài xế là Johnny Williams, 38 tuổi, đến từ Little Rock.

Cảnh sát bị sa thải vì đâm nhầm xe của tài xế vô tội Video: Arkansas State Police

Cảnh sát phát hiện mùi nồng nặc nghi là chất cấm và xác nhận Williams đang lái xe với bằng lái bị đình chỉ. Khi được yêu cầu ra khỏi xe, Williams từ chối và bỏ chạy. Viên cảnh sát đuổi theo và báo cáo tình hình cho trung tâm điều phối, nhưng lúc đó mất dấu chiếc Buick.

Trong video từ camera hành trình, có thể nhìn thấy chiếc Buick vọt lên và chạy hẳn sang làn ngoài cùng bên trái sát dải phân cách. Trong khi đó, xe cảnh sát tăng tốc đuổi theo và chạy phía sau một chiếc GMC Yukon ở làn thứ hai từ phải sang.

Tài xế chiếc GMC, dường như bối rối, chuyển sang làn ngoài cùng bên phải và theo hướng rẽ phải. Đó là lúc viên cảnh sát dùng kỹ thuật PIT đâm vào hông chiếc GMC.

Khi được yêu cầu, bước khỏi chiếc GMC là một phụ nữ. Viên cảnh sát đã ngay lập tức thừa nhận sai lầm. Những người ngồi trong xe không bị thương.

Theo Sở An toàn Công cộng Arkansas, viên cảnh sát này, người được tuyển dụng vào tháng 10/2024 và vẫn đang trong thời gian thử việc, đã được chuyển sang làm nhiệm vụ hành chính ngay sau vụ việc và chính thức bị sa thải vào sáng 21/1.

Đại diện cảnh sát bang cho biết gia đình chủ xe GMC sẽ được bồi thường thiệt hại. Trong khi đó, Williams đã tự trình diện cảnh sát vài ngày sau. Đây là trường hợp thứ hai một cảnh sát bang Arkansas sử dụng kỹ thuật PIT đối với một người lái xe vô tội. Sự việc trước đây xảy ra vào năm 2023 và viên cảnh sát mắc sai lầm đã nghỉ hưu ngay sau đó.

Mỹ Anh (theo Carscoops, THV11)