Cảnh sát bắt 'lò' sản xuất giấy tờ giả ở Sài Gòn

Cảnh sát đồng loạt khám xét 3 địa điểm ở TP HCM, bắt vợ chồng Trần Phúc, 39 tuổi và đồng phạm với cáo buộc làm giả bằng cấp, giấy tờ thu lợi khoảng 30 tỷ đồng.

Cảnh sát khám xét một trong 3 địa điểm làm giấy tờ giả. Ảnh: Quốc Thắng

Ngày 30/12, Phúc và vợ Nguyễn Thị Tươi, 37 tuổi, cùng 4 người khác bị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp Công an TP HCM, Thanh Hoá bắt về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức.

Hôm qua, nhà chức trách đã huy động nhiều tổ công tác khám xét 3 địa điểm tại Sài Gòn, bắt vợ chồng Phúc cùng đàn em. Cảnh sát thu giữ 20 điện thoại; 1.000 con dấu, 3.000 tem, 6.000 phôi bằng, 1.100 bằng cấp đã in xong... và đều là giả; hàng loạt máy in màu, scan, ép nhựa.

Con dấu, tem... dùng để sản xuất bằng cấp giả. Ảnh: Quốc Thắng

Cơ quan điều tra xác định, đường dây này hoạt động từ năm 2018. Phúc và đồng phạm đã lập nhiều tài khoản trên Facebook, Zalo đăng nội dung "em nhận làm mới và cấp lại các loại CMND, căn cước, đăng ký xe, cavet, bằng cấp 3 đến đại học, GPLX xe máy, ôtô B2, C... và tất cả giấy tờ khác, giao hàng toàn quốc".

Người nào có nhu cầu thì liên hệ thoả thuận giá 2-3 triệu đồng/loại; cung cấp thông tin cá nhân, ảnh... Tiếp đó, Phúc giao cho đồng phạm làm con dấu giả, in ấn. Để cảnh sát khó phát hiện, nhóm Phúc chỉ giao dịch qua mạng, nhận chuyển khoản, giao hàng qua các công ty vận chuyển công nghệ.

Phôi làm giả các loại bằng cấp. Ảnh: Quốc Thắng

Nhà chức trách xác định Phúc và đồng phạm đã làm giả giấy tờ, bằng cấp... cho hàng nghìn người trên cả nước; thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Quốc Thắng