Cảnh sắc phố biển trong trailer VnExpress Marathon Quy Nhon 2020

Thành phố biển xinh đẹp với những danh thắng nổi tiếng và những con người đôn hậu, nhiệt tình gây ấn tượng cho khách phương xa, là những điểm nhấn trong trailer dài một phút 30 giây vừa được công bố.

Cảnh sắc Quy Nhơn trong trailer VnExpress Marathon Quy Nhon 2020 Trailer VnExpress Marathon Quy Nhon 2020.

Với thông điệp "Run with the Sea and Sun", giải chạy năm nay chọn cung đường đi qua những điểm đến nổi tiếng, giúp runner cảm nhận rõ nét đẹp của "nơi gặp gỡ của nắng và biển". Nếu như năm ngoái, các vận động viên bắt đầu hành trình tại đường Xuân Diệu, sát với bờ biển, năm nay, cổng sẽ chuyển sang phía đối diện, ngay phía trước tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành. Cung đường ven biển Xuân Diệu cũng đã hoàn thành chỉnh trang với đường chạy lát đá ven biển khang trang, giúp runner tận hưởng quang cảng bình minh lên trên biển Quy Nhơn.

Runner VnExpress Marathon Quy Nhon 2019 đón bình minh trên cầu Thị Nại.

Trailer cũng ghi dâu ấn cánh đồng điện gió ở bán đảo Phương Mai. Đây là nơi các runner 42 km năm nay có thể chiêm ngưỡng từ xa và ghi lại những khoảnh khắc đẹp trước khi quay đầu hoàn thành nốt nửa quãng đường còn lại. Cầu Thị Nại - cầu ven biển dài nhất Việt Nam tiếp tục là điểm nhấn ấn tượng trong trailer và đường chạy VnExpress Marathon năm nay.

Không chỉ cảnh sắc thiên nhiên, con người Quy Nhơn hồn hậu, tốt bụng cũng gây ấn tượng với các vị khách phương xa. Năm ngoái, giải chạy gây ấn tượng với những khoảnh khắc vận động viên chạy trên đường được người dân mời ăn hoa quả.

Runner được người dân mời ăn hoa quả tại giải chạy năm 2019.

Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn diễn ra vào sáng sớm, thời điểm đẹp nhất để đón bình minh ở những cung đường chạy 21 km và 42 km, hứa hẹn những trải nghiệm thú vị qua những điểm đến nổi tiếng của phố biển Quy Nhơn.

Minh Anh