Cảnh khó khăn của nhân viên sân bay Mỹ khi không có lương

Trước khi vào ca làm, Desert, nhân viên soi chiếu tại sân bay Indianapolis, ghé một điểm phát thực phẩm để nhận thịt, trứng, rau củ và sữa.

"Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình làm việc cho chính phủ liên bang, mà vẫn phải đến ngân hàng thực phẩm để nhận thêm đồ ăn", Taylor Desert, nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) với 7 năm kinh nghiệm, nói khi chất những túi thực phẩm lên xe.

Desert cho biết kỳ lương đầy đủ gần nhất là vào ngày 14/2, thời điểm Bộ An ninh Nội địa (DHS) đóng cửa một phần do không được cấp ngân sách. Cô còn một khoản tiết kiệm để cầm cự, nhưng phải gác lại một số kế hoạch cá nhân.

Cô cần nhổ răng khôn, nhưng TSA không phê duyệt nghỉ phép. Cô cũng lo rằng bảo hiểm không chi trả chi phí. Nếu tình hình kéo dài thêm 3 tuần nữa, Desert sẽ tìm công việc khác. "Tôi không muốn phải tiêu sạch tiền tiết kiệm chỉ để tiếp tục sống qua ngày".

Taylor Desert, nhân viên TSA, đến ngân hàng thực phẩm nhận đồ ăn trước giờ làm ở bang Indiana, ngày 23/3. Ảnh: AP

Trong thời gian chính phủ đóng cửa một phần, hơn 50.000 nhân viên TSA vẫn phải đi làm vì là "lao động thiết yếu", song không được trả lương. Nhiều người cáo ốm, nghỉ việc để không phải đến nhiệm sở, khiến nhiều phi trường thiếu nhân viên an ninh trầm trọng, hành khách phải chờ kiểm tra nhiều tiếng.

Theo quy định, nhân viên TSA có thể truy lĩnh tiền lương khi ngân sách được cấp lại, nhưng điều này không thể giải quyết khó khăn tài chính trước mắt. Lương trung bình năm của nhân viên TSA là 46.000-55.000 USD.

Quyền lãnh đạo TSA Ha Nguyen McNeill ngày 25/3 cho biết nhiều nhân viên đã vỡ nợ, nhận giấy báo đuổi khỏi nhà, bị thu hồi xe, cắt điện nước. Một số phải bán máu, huyết tương, làm thêm các việc khác để trang trải cuộc sống.

"Đừng hỏi tôi về những hàng dài hành khách xếp hàng nữa. Hãy hỏi tôi xem hôm nay có ai đói ăn hay không?", Hydrick Thomas, lãnh đạo công đoàn quốc gia đại diện cho nhân viên TSA, nói.

Taylor Desert rời ngân hàng thực phẩm ở Indiana sau khi nhận đồ ăn. Ảnh: AP

Tại Florida, vợ chồng Oksana và Deron Kelly, cùng làm nhân viên TSA tại sân bay quốc tế Orlando, đang lo lắng không biết chăm sóc hai con nhỏ bằng cách nào khi không còn thu nhập.

Hai vợ chồng đang phải rút dần tiền tiết kiệm, nhưng khoản này cũng sắp cạn. Nếu đợt đóng cửa tiếp diễn, họ sẽ phải nhờ đến người thân hoặc vay tiền, điều Oksana lo sẽ khiến gia đình lún sâu hơn vào nợ nần.

Kể từ khi chính phủ Mỹ đóng cửa dài nhất lịch sử hồi năm 2025, Deron đã tranh thủ thời gian rảnh để làm tài xế giao hàng. Anh từng tính chuyện nghỉ việc ở TSA để tìm phương án ổn định tài chính hơn.

"Thực sự kiệt quệ về tinh thần", Oksana, người công tác cho công đoàn TSA tại Florida, chia sẻ. "Chúng tôi phải chọn thế nào, lo cho con có cái ăn hay tiếp tục đi làm đây?".

Oksana cho biết có người chỉ trích hai vợ chồng "bỏ trứng vào cùng một giỏ" khi cùng chọn làm việc cho TSA suốt 10 năm qua. "Điều duy nhất chúng tôi mong là trả được các hóa đơn và nhận lương xứng đáng với công sức của mình", cô nói.

Nhân viên Người dân chờ kiểm tra an ninh, ngủ vạ vật lúc 3h sáng tại sân bay quốc tế George Bush, Houston, bang Texas, ngày 25/3. Video: TikTok/hernameisbree

Tại Boise, bang Idaho, bà Rebecca Wolf, nhân viên TSA 53 tuổi, ngày nào cũng khóc. Bà cố giấu hai cháu nhỏ 11 tuổi và 6 tuổi.

"Chúng không hiểu vì sao bà khóc", Wolf nói. "Tôi cố không khóc trước mặt các cháu, nhưng đôi lúc thật quá sức chịu đựng".

Bà gia nhập TSA sau khi cơ quan này được thành lập sau vụ khủng bố 11/9. Khi đó bà là người vô gia cư, nhưng đã vực lại cuộc sống nhờ công việc ổn định và các đãi ngộ cho công chức.

Trước tình hình hiện nay, bà không thể ngừng nghĩ về hoàn cảnh của mình 24 năm trước. Khoản lương bà nhận vào ngày 28/2 chỉ vỏn vẹn 13,53 USD, khiến bà "sang chân tâm lý". "Tôi không muốn rơi vào cảnh vô gia cư thêm một lần nào nữa".

Không còn khoản tiết kiệm nào để dựa vào, bà đang chuẩn bị bán ôtô để trả tiền thuê nhà đến hạn trong tuần tới. Ngày nào bà cũng gọi đến các tổ chức phi lợi nhuận xin hỗ trợ tiền, song chưa có kết quả.

Nhân viên soi chiếu TSA làm việc tại một cổng rà soát an ninh ở sân bay quốc tế George Bush, Houston, bang Texas, ngày 25/3. Ảnh: AP

Tại Thành phố Salt Lake, bang Utah, Robert Echeverria, nhân viên TSA, đã quyết định nghỉ việc khoảng hai tuần sau khi đợt đóng cửa hiện nay bắt đầu.

Echeverria, 45 tuổi, có vợ và ba con, cho biết đã trải qua tới 5 đợt chính phủ đóng cửa trong 9 năm làm việc cho cơ quan này. Đợt khó khăn nhất với gia đình là đợt kéo dài kỷ lục vào năm ngoái, kết thúc vào giữa tháng 11, đúng thời điểm bắt đầu mùa lễ cuối năm.

"Gia đình tôi đã phải bỏ Giáng sinh và mất nhiều tháng để vực dậy tài chính. Tôi bắt đầu tìm việc mới ngay khi thấy dấu hiệu quốc hội sắp đối đầu ngân sách. Về mặt tinh thần, tôi đã suy sụp từ trước rồi", Echeverria nói.

Theo anh, rời khu vực công là quyết định rất khó khăn. "Tôi thực sự tin vào sứ mệnh của TSA. Chúng tôi đã tuyên thệ, đó là cách để tôi đáp lại đất nước đã cho mình rất nhiều".

Echeverria đã nghỉ việc, song con gái 20 tuổi của anh vẫn tiếp tục công việc an ninh của TSA ở sân bay Salt Lake. Anh thêm rằng việc nhìn những đồng nghiệp cũ chật vật từng ngày là rất khó chấp nhận. "Họ đều cảm thấy bị chính phủ phản bội. Họ đến nơi làm việc, nhưng có cảm giác chính phủ không hề quan tâm".

Đức Trung (Theo AP, USA Today, Washington Post)