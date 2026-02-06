Cảnh chịu khát dù sống cạnh sông thiêng của hàng triệu người Ấn Độ

Giữa đô thị Delhi, dòng sông Yamuna linh thiêng của Ấn Độ đang chết mòn vì ô nhiễm, khiến hàng triệu người phải chật vật sinh tồn bên nguồn nước độc hại.

Mỗi ngày, Ravinder Kumar đều phải lội qua lớp bùn đen ngập đến mắt cá chân để ra khỏi nhà tại khu Sharma, phía tây bắc vùng thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Sống giữa bùn lầy, người đàn ông 55 tuổi thường xuyên phải vặn vòi nước với niềm hy vọng mong manh.

"Nước chỉ có ba ngày một lần, và ngay cả khi đó, chúng tôi cũng chỉ được nhận trong khoảng một tiếng đồng hồ", người cha ba con kể. "Việc tắm rửa rất khó khăn. Đôi khi nước đen ngòm. Cứ 4, 5 ngày chúng tôi mới tắm một lần".

Những mảng bọt khí trên sông Yamuna chảy qua thủ đô New Delhi, Ấn Độ, sáng 11/1. Ảnh: Hindustan Times

Kumar là một trong hàng triệu cư dân tại thủ đô Ấn Độ đang phải chịu cảnh thiếu nước do nồng độ amoniac trong sông Yamuna tăng cao, khiến 6 trên 9 nhà máy nước lớn của thành phố phải đóng cửa vào tuần trước.

Ban Cấp thoát nước New Delhi tuần trước cho biết 43 khu dân cư, nơi sinh sống của khoảng 2 triệu người, đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước.

Hiệp hội dân cư tại 10 khu vực, đại diện hơn 600.000 người, cho hay họ đã mất nước nhiều ngày qua, trong khi một số nơi cho biết vẫn có nước nhưng lưu lượng đã giảm đi đáng kể.

Theo Ban Cấp thoát nước, việc cung cấp nước đã được khôi phục vào ngày 24/1. Tuy nhiên, đến đầu tuần này, một số cư dân nói họ vẫn chưa có nguồn nước ổn định.

Một số cư dân ở khu Sharma hôm 30/1 nói họ đang sử dụng nước dự trữ từ đợt có nước ngắn ngủi trước đó một ngày. Tuy nhiên, nước có màu vàng và mùi như trứng thối. Dù vậy, họ vẫn phải chấp nhận vì không hy vọng có nước mới cho đến ngày 1/2.

"Sức khỏe mọi người đều đang suy giảm nghiêm trọng", Shashi Bala, cư dân sống trong khu phố Sharma, phàn nàn. "Mọi thứ ở đây đều bẩn thỉu".

Sông Yamuna chảy về phía nam từ một sông băng ở dãy Himalaya, trải dài 1.376 km qua nhiều bang của Ấn Độ. New Delhi được quy hoạch dọc theo hai bờ sông từ thế kỷ 17, khi sông Yamuna còn dẫn nước vào các con kênh để làm mát những cung điện hoàng gia.

Ngày nay, sông Yamuna đóng vai trò là xương sống của hệ thống hạ tầng nước tại New Delhi, cung cấp khoảng 40% lượng nước cho thủ đô. Song suốt nhiều thập kỷ qua, nhiều đoạn sông đã bị đầu độc bởi chất thải hóa học và nước thải chưa qua xử lý.

Dù chỉ có 2% chiều dài dòng sông Yamuna chảy qua thủ đô, theo một ủy ban giám sát của chính phủ, New Delhi lại là nơi khiến con sông bị ô nhiễm nặng nề nhất. Hàm lượng oxy hòa tan thường xuyên rơi về mức 0, biến dòng sông lịch sử thành một cống thải hôi thối làm ngạt chết mọi sinh vật thủy sinh.

Dấu hiệu rõ nhất là lớp bọt trắng phủ kín mặt sông cùng một lớp bùn thải và rác thải công nghiệp dày đặc đóng thành mảng trên nhiều đoạn sông.

Hôm 25/1, các nhà hoạt động đã đổ về bờ sông để tham gia một chiến dịch làm sạch nước. Suốt nhiều giờ liền, họ vớt lên từ lòng sông đục ngầu đủ loại quần áo cũ, rác thải nhựa và cả những bức tượng thờ.

"Delhi thành hình chính nhờ sông Yamuna", tình nguyện viên Pankaj Kumar nói. Bản thân anh cũng hiểu rõ rằng việc dọn rác thải bề mặt không thể giúp dòng sông thoát khỏi nguồn gây bệnh trầm trọng nhất là độc tố công nghiệp.

"Chính tay chúng ta đã kết liễu dòng sông này", Kumar cho hay.

Một số vật thể được vớt lên từ sông Yamuna hôm 25/1. Ảnh: CNN

Cuộc khủng hoảng nước ở New Delhi càng trở nên trầm trọng hơn do quá trình phát triển đô thị tự phát.

Quá trình đô thị hóa thiếu quy hoạch khiến hàng triệu người phải sống trong những khu dân cư tạm bợ tách biệt khỏi mạng lưới hạ tầng, thiếu hệ thống đường ống dẫn và thoát nước thiết yếu. Trong khi đó, những yếu kém trong việc quản lý nước thải đã khiến chất thải ngấm vào đất, làm nhiễm độc cả nguồn nước ngầm dự trữ của thành phố, theo một nghiên cứu năm 2022.

Tình trạng thiếu quản lý tại một công trường xây dựng gần nhà Ravinder Kumar, cộng với hệ thống thoát nước nghẹt rác, đã làm ngập lụt khu Sharma. Tại khu dân cư nghèo này, những con ngõ nhỏ hẹp giờ đây lênh láng nước thải ứ đọng.

Hậu quả là ngôi nhà của Bala đã bị ngập trong nước bẩn suốt 6 tháng, khiến cả nhà bà đổ bệnh. Người phụ nữ 70 tuổi từng cố lội qua dòng nước ô nhiễm để ra khỏi nhà, nhưng bà đành từ bỏ sau một lần bị trẹo chân vì vấp phải đống chất thải rắn ẩn dưới làn nước bùn lầy.

"Một người con trai của tôi bị tật nguyền", bà nói. "Nó không đi lại được. Tất cả chúng tôi đều đang vô cùng căng thẳng".

Thêm vào nỗi lo lắng đó, vòi nước trong căn nhà nhỏ của bà đã khô khốc suốt ba ngày liên tiếp.

Khi nước có lại vào đầu tuần trước, dù bẩn, bà cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng nó để giặt giũ vì quần áo đã chất đống cả tuần. Nước bẩn khiến da bà bị kích ứng.

Bala không thể ra ngoài mua nước sạch vì những bình nước quá nặng. Con trai bà cũng không thể làm việc đó do bị khuyết tật.

"Hàng xóm giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Nếu không có họ, chúng tôi đã không còn cả nước để uống", bà kể.

Giải thích về tình trạng nước bẩn, Hội đồng Nước Delhi cuối tuần trước cho hay chưa đầy 1% các khu vực tại thành phố ghi nhận các vấn đề liên quan đến chất lượng nước, chủ yếu do việc sử dụng máy bơm tăng áp trái phép và dùng những đường nối lậu làm ảnh hưởng đến áp lực đường ống. Đơn vị này đang nỗ lực để khôi phục nguồn cung bình thường tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Nguồn cung nước của New Delhi từ lâu đã là một vấn đề nan giải. Năm 1993, chính phủ Ấn Độ đã triển khai Kế hoạch Hành động Yamuna nhằm cải tổ toàn diện hệ thống xử lý nước thải của thành phố. Tuy nhiên, sau hơn ba thập kỷ với hàng triệu USD đổ vào, các chuyên gia cho biết dòng sông vẫn chỉ là một cống nước thải độc hại.

Trước tình trạng thiếu hụt nước trầm trọng kéo dài, chính quyền New Delhi tuần trước cho biết họ đặt mục tiêu tăng gần gấp đôi công suất xử lý nước thải lên gần 5,7 triệu m3 mỗi ngày và lắp đặt mạng lưới thoát nước cho toàn bộ các khu dân cư tự phát trong thành phố vào năm 2028.

Tại khu dân cư Raghubir Nagar ở Tây Delhi, Raja Kamat cho biết bà đã bị mất nước suốt 5 ngày liên tiếp. Đến khi có nước hôm 30/1, dòng nước lại đen ngòm. Hiện tại, nước cũng chỉ có trong khoảng 30 phút mỗi ngày.

Ravinder Kumar bước trên những tảng đá kê tạm để băng qua dòng nước đen đặc bên ngoài nhà mình tại khu Sharma ở New Delhi. Ảnh: CNN

Kamat gần như không đủ khả năng mua nước uống. Bà sống dựa vào khoản lương hưu khoảng 13 USD mỗi tháng của chính phủ và nếu muốn mua nước sạch, bà buộc phải dè xẻn từng đồng.

Bhagwanti, hàng xóm của Kamat, cho hay mọi thứ đang xuống cấp ngay trước mắt nhưng họ không biết phải làm sao.

"Nước đen đặc, hôi thối nhưng chúng tôi vẫn phải uống nó", người phụ nữ 70 tuổi nói. "Không có phương tiện làm sạch. Không có nước dùng. Họ không quan tâm chúng tôi sống hay chết".

Vũ Hoàng (Theo CNN, AFP, Reuters)