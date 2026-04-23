Cảnh bỏ hoang tại dự án Usilk City vừa bị chuyển công an điều tra

Tại thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội ra cuối tháng 4, Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều thiếu sót, vi phạm tại dự án Usilk City mở rộng ở khu đô thị Văn Khê và 22 dự án khác.
Trong số này, duy nhất, dự án Usilk City bị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý.
Tại thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội ra cuối tháng 4, Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều thiếu sót, vi phạm tại dự án Usilk City mở rộng ở khu đô thị Văn Khê và 22 dự án khác.
Trong số này, duy nhất, dự án Usilk City bị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý.
Dự án khu đô thị Văn Khê mở rộng được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao cho Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư khi không đảm bảo năng lực tài chính theo quy định. Trong đó, Usilk City nằm trên trục đường Tố Hữu, được khởi công năm 2008, gồm 13 tòa nhà cao từ 25 đến 50 tầng. Tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, bán nhà, vay vốn, phát hành trái phiếu thu về hơn 8.456 tỷ đồng. Chủ đầu tư sử dụng hơn 5.300 tỷ đồng cho các dự án, mục đích khác dẫn đến dự án thiếu vốn, thi công chậm tiến độ, kết luận thanh tra nêu.
Hiện, nhiều hạng mục quanh dự án cỏ mọc um tùm, quây tôn tạm bợ. Phần bê tông, cốt thép để không nhiều năm.
Dự án khu đô thị Văn Khê mở rộng được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao cho Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư khi không đảm bảo năng lực tài chính theo quy định. Trong đó, Usilk City nằm trên trục đường Tố Hữu, được khởi công năm 2008, gồm 13 tòa nhà cao từ 25 đến 50 tầng. Tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, bán nhà, vay vốn, phát hành trái phiếu thu về hơn 8.456 tỷ đồng. Chủ đầu tư sử dụng hơn 5.300 tỷ đồng cho các dự án, mục đích khác dẫn đến dự án thiếu vốn, thi công chậm tiến độ, kết luận thanh tra nêu.
Hiện, nhiều hạng mục quanh dự án cỏ mọc um tùm, quây tôn tạm bợ. Phần bê tông, cốt thép để không nhiều năm.
Một tòa chung cư trong dự án đã hoàn thiện phần xây song chưa lắp hết cửa sổ, thang máy và nhiều thiết bị cơ bản.
18 năm trước, Usilk City từng được quảng cáo là dự án trong mơ của nhiều người với 2.800 căn hộ cao cấp. Song hiện mới có 4 tòa được đưa vào sử dụng, sau khi có nhà đầu tư khác cứu cánh.
Một tòa chung cư trong dự án đã hoàn thiện phần xây song chưa lắp hết cửa sổ, thang máy và nhiều thiết bị cơ bản.
18 năm trước, Usilk City từng được quảng cáo là dự án trong mơ của nhiều người với 2.800 căn hộ cao cấp. Song hiện mới có 4 tòa được đưa vào sử dụng, sau khi có nhà đầu tư khác cứu cánh.
Diện tích bỏ hoang tại tầng 1 khu chân đế được quây tôn, che chắn từ nhiều phía. Các hạng mục thi công dang dở.
Diện tích bỏ hoang tại tầng 1 khu chân đế được quây tôn, che chắn từ nhiều phía. Các hạng mục thi công dang dở.
Tầng một của tòa nhà này mới hoàn thiện phần thô, được tận dụng làm kho chứa đồ.
Thanh tra Chính phủ đánh giá, việc chậm tiến độ của tại Usilk City làm phát sinh khiếu kiện, gây lãng phí đất đai.
Tầng một của tòa nhà này mới hoàn thiện phần thô, được tận dụng làm kho chứa đồ.
Thanh tra Chính phủ đánh giá, việc chậm tiến độ của tại Usilk City làm phát sinh khiếu kiện, gây lãng phí đất đai.
Cầu đi bộ qua đường Văn Khê thi công dang dở, một bên kết nối với cấu trúc đế 4 tầng gần tòa 104.
Cầu đi bộ qua đường Văn Khê thi công dang dở, một bên kết nối với cấu trúc đế 4 tầng gần tòa 104.
Cùng nằm trên trục đường Tố Hữu, dự án này còn có 4 tòa nhà khác mới chỉ thi công xong phần móng hoặc xây dựng được từ 4 đến 11 tầng. Công trường ngổn ngang cần cẩu, phế liệu, cỏ mọc um tùm.
Phần đất thừa len lỏi giữa các tòa nhà bỏ không được trưng dụng làm bãi để xe.
Cùng nằm trên trục đường Tố Hữu, dự án này còn có 4 tòa nhà khác mới chỉ thi công xong phần móng hoặc xây dựng được từ 4 đến 11 tầng. Công trường ngổn ngang cần cẩu, phế liệu, cỏ mọc um tùm.
Phần đất thừa len lỏi giữa các tòa nhà bỏ không được trưng dụng làm bãi để xe.
Hoàng Giang - Phạm Dự