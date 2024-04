Canh bầu nấu tôm đồng

Chọn và sơ chế quả bầu: Bầu chọn quả non có màu xanh nhạt, suôn thẳng, cầm nặng tay, bấm vào thấy mềm khi nấu canh có vị ngọt thanh. Tránh mua bầu già to, xốp, ruột nhiều hạt khi nấu thường có vị chua. Bầu gọt vỏ, rửa sạch rồi tùy theo sở thích có 3 cách sau: Băm dọc rồi thái sợi nhỏ, nạo sợi hoặc cắt lát vừa ăn. Có nhà để cả vỏ bầu non băm khi nấu canh ăn giòn giòn cũng ngon.