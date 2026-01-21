Canada xây dựng phương án ứng phó 'kịch bản Mỹ tấn công'

Quan chức giấu tên Canada cho biết quân đội đang xây dựng kịch bản ứng phó tình huống bị Mỹ tấn công, sau khi ông Trump công khai đe dọa sáp nhập nước này.

Globe and Mail, tờ báo hàng đầu Canada, ngày 20/1 dẫn lời hai quan chức cấp cao giấu tên trong chính phủ cho biết Lực lượng Vũ trang Canada đang vạch kế hoạch tác chiến trong kịch bản nước láng giềng Mỹ triển khai lực lượng quân sự tấn công.

Cụ thể, các nhà hoạch định quân sự Canada nêu tình huống giả định lực lượng Mỹ từ phía nam tiến vào lãnh thổ nước này, có thể vượt qua các vị trí chiến lược trên bộ và trên biển chỉ trong một tuần, thậm chí chỉ trong hai ngày.

Theo đánh giá của họ, Ottawa không đủ binh lực cũng như vũ khí hiện đại để đẩy lùi đợt tấn công như vậy. Do đó, quân đội Canada tính đến phương án tiến hành chiến tranh phi đối xứng, trong đó các nhóm du kích, dân vệ sẽ áp dụng chiến thuật phục kích, phá hoại, tác chiến UAV, tập kích bằng thiết bị nổ tự chế.

Mục tiêu của những chiến thuật này là nhằm gây thương vong lớn cho lực lượng Mỹ trong trường hợp họ kiểm soát lãnh thổ Canada.

Binh sĩ Canada tuần tra khu vực xung quanh mái vòm tiếp sóng vệ tinh NORAD. Ảnh: G&M

Một trong hai nguồn tin cho biết kịch bản ứng phó này tham khảo những chiến thuật từng được các tay súng sử dụng trên chiến trường Afghanistan giai đoạn 1979-1989. Đây cũng là cách đánh mà Taliban áp dụng trong cuộc chiến kéo dài 20 năm chống lại Mỹ và các lực lượng đồng minh, trong đó có Canada.

Trong số 158 binh sĩ Canada thiệt mạng tại Afghanistan từ năm 2001 đến năm 2014, nhiều người là nạn nhân của các thiết bị nổ tự chế, còn được gọi là bom cài vệ đường.

Giới quan chức quân sự Canada cho rằng nếu Mỹ định tấn công, sẽ có những dấu hiệu rõ ràng như Washington chấm dứt hợp tác trong khuôn khổ Bộ tư lệnh phòng không Bắc Mỹ (NORAD) và ban hành lệnh kiểm soát Canada bằng vũ lực.

Binh sĩ Canada diễn tập tác chiến mùa đông. Ảnh: G&M

Quân đội Canada đã xây dựng các kịch bản ứng phó tình huống bị Nga hoặc Trung Quốc tập kích tên lửa, nhưng đây được coi là lần đầu tiên nước này lên phương án đề phòng nguy cơ bị Mỹ tấn công.

Năm 1812, Canada, khi đó là thuộc địa của Anh, từng giao chiến và đẩy lùi lực lượng Mỹ tấn công lên phía bắc. Tuy nhiên, hai nước sau đó đã trở thành những đồng minh thân cận, với Canada là đối tác lâu năm của Mỹ trong hệ thống phòng không Bắc Mỹ.

Quân đội Canada chưa bình luận về thông tin, nhưng các quan chức giấu tên nhấn mạnh kịch bản trên chỉ mang tính khái niệm và lý thuyết, khác với kế hoạch tác chiến cụ thể. Họ cũng không tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phát lệnh tấn công, lưu ý quan hệ giữa quân đội hai nước vẫn tích cực.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump nhiều lần đề cập ý tưởng sáp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ. Hồi cuối tuần, NBC News cho biết ông Trump liên tục quan ngại về tính "dễ tổn thương" của Canada trước các đối thủ của Mỹ ở Bắc Cực.

Ottawa cũng đứng về phía Greenland khi ông Trump bày tỏ ý định kiểm soát hòn đảo, kể cả bằng vũ lực. Giới chức Canada đang cân nhắc cử một nhóm binh sĩ tới đảo này, nhằm thể hiện ủng hộ với Đan Mạch, theo Globe and Mail.

Đức Trung (Theo Globe and Mail, CBC, Toronto Star)