Canada phát hiện nhóm cảnh sát tiếp tay băng đảng ám sát đồng nghiệp

Ít nhất 8 cảnh sát Toronto, đương chức và đã nghỉ hưu, bị bắt với cáo buộc tiếp tay cho băng đảng lên kế hoạch sát hại một sĩ quan quản giáo.

Lãnh đạo Sở Cảnh sát Toronto (TPS) Myron Demkiw ngày 5/2 thông báo ít nhất 8 sĩ quan, cựu sĩ quan của sở bị bắt trong Project South, chiến dịch điều tra tội phạm có tổ chức quy mô lớn.

Nhóm cảnh sát này bị cáo buộc nhận tiền hối lộ, hỗ trợ các đầu nậu ma túy, rò rỉ thông tin cá nhân để băng nhóm tội phạm tiến hành những vụ thanh trừng bằng súng, thậm chí tiếp tay cho thành viên băng đảng lên kế hoạch sát hại một sĩ quan quản giáo.

Ông Demkiw (trái) trong họp báo ngày 5/2 cùng ông MacSween (giữa) và ông Hogan (phải). Ảnh: AP

Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 6/2025, sau vụ mưu sát nhằm vào một quản giáo tại một nhà tù ở Toronto. Các sĩ quan biến chất bị cáo buộc đã truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu cảnh sát để lấy thông tin về quản giáo này rồi tuồn cho thành viên băng đảng.

Các tay súng bịt mặt sau đó xuất hiện trước nhà riêng của sĩ quan quản giáo và đâm vào xe tuần tra đỗ trên lối vào. Nhóm tay súng sau đó bị cảnh sát vây bắt, sĩ quan quản giáo không bị đe dọa tính mạng trong sự việc.

Cuộc điều tra đã dẫn tới ít nhất 30 vụ bắt khác, trong đó có 7 người bị nghi dính líu vụ mưu sát, và 4 nghi phạm được coi là thành viên băng đảng.

Ryan Hogan, quan chức cảnh sát cấp cao ở York, mô tả đây là một trong những cuộc điều tra phức tạp và khó khăn nhất 30 năm sự nghiệp. Các sĩ quan còn bị cáo buộc bảo kê cho tội phạm buôn bán fentanyl và cần sa.

"Đây là một ngày buồn và thất vọng sâu sắc đối với ngành cảnh sát", lãnh đạo cảnh sát York Jim MacSween nói trong họp báo. TPS là lực lượng cảnh sát đô thị lớn nhất Canada, với hơn 8.000 nhân sự.

Đức Trung (Theo Guardian, CBC, CTV News)