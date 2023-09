Canada kêu gọi Ấn Độ hợp tác điều tra vụ ám sát thủ lĩnh người Sikh

Canada kêu gọi Ấn Độ hợp tác điều tra vụ một thủ lĩnh ly khai người Sikh bị ám sát gần Vancouver, sau khi Ottawa cho rằng New Delhi có liên quan.

"Chúng tôi kêu gọi chính phủ Ấn Độ phối hợp để thiết lập các quy trình nhằm tìm ra sự thật và cho phép thực thi công lý", Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói ngày 21/9.

Ông Trudeau ngày 18/9 cáo buộc "đặc vụ của chính phủ Ấn Độ" liên quan vụ sát hại Hardeep Singh Nijjar, một thủ lĩnh người Sikh, gần Vancouver hồi tháng 6. New Delhi bác bỏ, cho rằng cáo buộc Ottawa đưa ra là "lố bịch và có động cơ". Nijjar, 45 tuổi, là công dân Canada.

Thủ tướng Canada từ chối cung cấp bằng chứng khiến ông đưa ra cáo buộc trên, cho rằng việc này sẽ do tòa án quyết định, nếu sự việc được xét xử.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết Canada chưa cung cấp thông tin cụ thể nào về vụ ám sát Nijjar. New Delhi và Ottawa đã trục xuất một nhà ngoại giao cấp cao của nhau. Ấn Độ ngày 21/9 còn đình chỉ dịch vụ cấp thị thực cho công dân Canada, với lý do an toàn của nhân viên nước này tại lãnh sự quán ở Canada bị đe dọa.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại cuộc họp báo ở New York, Mỹ ngày 21/9. Ảnh: Reuters

Nijjar ủng hộ thiết lập một "nhà nước độc lập" gọi là Khalistan cho người Sikh từ các khu vực ở miền bắc Ấn Độ và một phần Pakistan. Chính phủ Ấn Độ coi phong trào Khalistan là mối đe dọa an ninh quốc gia và Nijjar được đưa vào danh sách phần tử khủng bố hồi tháng 7/2020.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 21/9 cho biết Washington đang trao đổi với cả Ottawa và New Delhi liên quan vụ ám sát Nijjar, lưu ý rằng Mỹ "quan ngại sâu sắc về các cáo buộc". Ông bác bỏ thông tin cho rằng "có sự rạn nứt giữa Mỹ và Canada trong vấn đề".

Anh và Australia cũng bày tỏ quan ngại về các diễn biến.

Khi được đề nghị bình luận về phản ứng từ các nước đồng minh của Canada, Thủ tướng Trudeau ngày 21/9 nói chính phủ của ông "không đang tìm cách kích động hay tạo ra rắc rối". "Ấn Độ là quốc gia ngày càng quan trọng, và chúng tôi muốn tiếp tục hợp tác với họ", ông Trudeau cho biết.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)