Canada đưa ra cáo buộc với Ấn Độ dựa trên thông tin từ Ngũ Nhãn

Mỹ cho biết thông tin tình báo trong mạng lưới Ngũ Nhãn gồm 5 quốc gia đã giúp Canada có cơ sở để cáo buộc Ấn Độ liên quan vụ sát hại một thủ lĩnh người Sikh.

"Tôi xác nhận đã có thông tin tình báo được chia sẻ giữa các đối tác của Ngũ Nhãn, giúp Canada đưa ra những tuyên bố như vừa rồi", Đại sứ Mỹ tại Ottawa David Cohen trả lời phỏng vấn đài Canada CTV ngày 24/9.

Ngũ Nhãn là mạng lưới chia sẻ thông tin tình báo gồm 5 quốc gia Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand. Ông Cohen không nêu tin tình báo được đề cập là do nước nào cung cấp. "Mỹ và Canada đã có nhiều trao đổi về việc này, và đây là những gì tôi có thể nói", ông Cohen cho biết thêm.

Giới chức Canada chưa phản hồi về bình luận của ông Cohen.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 18/9 nói nước này có thông tin tình báo đáng tin cậy để cáo buộc "đặc vụ của chính phủ Ấn Độ" liên quan vụ sát hại Hardeep Singh Nijjar, một thủ lĩnh người Sikh, gần Vancouver hồi tháng 6. New Delhi bác bỏ, cho rằng cáo buộc Ottawa đưa ra là "lố bịch và có động cơ".

Tờ New York Times ngày 23/9 dẫn các nguồn tin cho biết tình báo Mỹ đã cung cấp thông tin về bối cảnh, giúp Canada bổ sung vào những bằng chứng do Ottawa thu thập ban đầu để đưa ra cáo buộc với New Delhi.

Đại sứ Mỹ tại Canada David Cohen trả lời truyền thông tại Ottawa ngày 7/12/2021. Ảnh: Reuters

Nijjar, 45 tuổi, là công dân Canada. Nijjar ủng hộ thiết lập một "nhà nước độc lập" gọi là Khalistan cho người Sikh từ các khu vực ở miền bắc Ấn Độ và một phần Pakistan. Chính phủ Ấn Độ coi phong trào Khalistan là mối đe dọa an ninh quốc gia và Nijjar được đưa vào danh sách phần tử khủng bố hồi tháng 7/2020.

Mỹ ngày 22/9 kêu gọi Ấn Độ hợp tác với Canada trong nỗ lực điều tra về vụ ám sát Nijjar.

"Chúng tôi hết sức quan ngại về các cáo buộc Thủ tướng Trudeau đưa ra", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói. "Điều quan trọng là Ấn Độ cần phối hợp với Canada trong quá trình điều tra. Chúng tôi muốn biết bên phải chịu trách nhiệm".

New Delhi và Ottawa đã trục xuất một nhà ngoại giao cấp cao của nhau. Ấn Độ ngày 21/9 còn đình chỉ dịch vụ cấp thị thực cho công dân Canada, với lý do an toàn của nhân viên nước này tại lãnh sự quán ở Canada bị đe dọa.

Hardeep Singh Nijjar (giữa) ở Surrey, tỉnh British Columbia, Canada hồi tháng 7/2019. Ảnh: CBC

Như Tâm (Theo Reuters, CNN)