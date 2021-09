Cẩn trọng với chiêu cắt lỗ chung cư trong dịch

Khi liên hệ người rao với mức cắt lỗ 300 triệu đồng, anh Nguyễn Tuấn Minh mới biết sản phẩm đã bán và sau đó nhận hàng loạt cuộc gọi mời chào mua căn hộ khác.

Căn hộ anh Minh định hỏi mua rộng 75m2, nằm trong một khu đô thị nổi tiếng ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Người đăng tin cho biết do dịch bệnh khó khăn nên bán với giá 2,8 tỷ đồng, lỗ 300 triệu đồng so với giá chủ đầu tư. Tuy nhiên, khi gọi điện, người bán thông báo căn hộ đã bán vài ngày trước và giới thiệu cho anh một căn khác rộng 65m2 nhưng giá đến 2,7 tỷ đồng. Chưa hết hụt hẫng vì không mua được căn hộ giá tốt, anh lại đau đầu vì liên tục nhận điện thoại chào mời mua các dự án khác.

Không riêng anh Minh, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở thực cũng gặp rắc rối với những "chiêu" bán nhà cắt lỗ đăng tải trên mạng xã hội. Trên nhiều diễn đàn bất động sản, những cụm từ như "cắt lỗ chung cư", "bán cắt lỗ gấp", "cần tiền bán lỗ"... liên tục xuất hiện gây chú ý mới những người đang muốn mua nhà. Tuy nhiên, không phải tin nào cũng đúng sự thật.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Đỗ Quý Duy - Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Hải Phát cho rằng, giá chung cư có 2 loại là giá sơ cấp và giá thứ cấp. Hiện nay, giá sơ cấp trên thị trường liên tục tăng nên việc cắt lỗ khó xảy ra. Còn trên thị trường thứ cấp, có thể xảy ra tình trạng người bán chấp nhận giảm giá để tháo hàng, nhưng chiếm không nhiều. Nếu có cũng chỉ là sản phẩm cũ hoặc những nhà đầu tư lướt sóng, vốn mỏng giờ bị mất thanh khoản phải bán tháo để đảo nợ. "Đa số tin rao trên mạng xã hội hiện nay là kỹ thuật để lấy dữ liệu khách hàng của nhân viên kinh doanh", ông cho biết.

Theo vị này, đa phần khách hàng thường chú ý đến các sản phẩm cắt lỗ với mong muốn mua nhà giá thấp. Lợi dụng tâm lý này, nhiều môi giới thường đăng tin nhưng không ghi rõ tên, số căn, đến lúc khách hàng vào hỏi giá thì hướng nhu cầu của họ sang căn khác có giá trị cao hơn. Dữ liệu khách hàng thường được chia sẻ nhanh chóng qua các nhóm môi giới nên nhiều người dễ bị làm phiền, chào mời mua những dự án khác.

Vị giám đốc này nhấn mạnh, người mua cần phải hiểu cắt lỗ dựa trên yếu tố nào để chọn lọc thông tin chính xác. Anh lấy ví dụ, một căn hộ mua từ khi chủ đầu tư mới làm móng có giá 3 tỷ đồng. Sau 2 năm, khi căn hộ chuẩn bị bàn giao, giá có thể lên đến 3,5 tỷ đồng. Chủ sở hữu rao bán với giá 3,2 tỷ đồng và nói rằng cắt lỗ 300 triệu đồng là không chính xác.

"Trong trường hợp này, thực tế, người rao bán vẫn lãi 200 triệu đồng. Mức lỗ tính trên giá thị trường hiện tại chứ không hề lỗ so với tổng tiền họ bỏ ra", ông phân tích.

Theo giới đầu tư, giá sơ cấp tại các khu đô thị hiện đại, đa tiện ích có xu hướng tăng nên khó có tình trạng cắt lỗ. Một khu đô thị tại Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Bá Khanh

Còn theo ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản EZ, việc cắt lỗ bao nhiêu sẽ phụ thuộc mức độ tài chính của người mua, họ có phải sử dụng đòn bẩy tài chính hay không, khả năng cân đối dòng tiền ra sao... Với các nhà đầu tư tiềm lực yếu, phải đi vay mượn, họ chấp nhận cắt lỗ để thoát hàng do áp lực lãi vay hàng ngày. Song những nhà đầu tư sử dụng vốn tự có lại kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi thị trường phục hồi hoặc những yếu tố hạ tầng, quy hoạch được thực thi.

Thực tế cũng ghi nhận, ngay cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp, những dự án có chất lượng quản lý vận hành tốt, tiện ích "all in one", chất lượng xây dựng không bị xuống cấp qua nhiều năm, cộng đồng cư dân văn minh... vẫn thu hút nhiều khách hàng, tính thanh khoản trên thị trường thứ cấp cao.

Nhiều chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo về các "chiêu" cắt lỗ chung cư đang xuất hiện ngày càng nhiều. Bởi thực tế hiện nay, giá chung cư trên thị trường sơ cấp liên tục tăng và chưa có dấu hiệu giảm dù ảnh hưởng nhiều bởi Covid-19.

Báo cáo thị trường bất động sản quý II của Savills Việt Nam chỉ ra, do ảnh hưởng bởi Covid-19, giá bán căn hộ sơ cấp trung bình là 1.625USD/m2, tăng 7% theo quý và 11% theo năm. Các căn hộ hạng B tăng mạnh nhất, đạt mức 13% theo năm. Đây là quý thứ 10 liên tiếp giá bán sơ cấp tăng. Savills nhận định, nguồn cung ít, cơ sở hạ tầng được cải thiện, tiêu chuẩn phát triển cao hơn dẫn đến sự gia tăng mạnh về giá căn hộ.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng, giá vật liệu xây dựng và các yếu tố đầu tư xây dựng đều tăng khoảng 50%, ảnh hưởng lớn đến giá căn hộ. Việc bán cắt lỗ căn hộ khó xuất hiện trên thị trường sơ cấp.

Do đó, với những thông tin cắt lỗ quá sâu, người mua cần kiểm tra kỹ cẩn trọng tìm hiểu kỹ thị trường, giá cả, tránh tin vào thông tin cắt lỗ mà dễ bị mua hớ. "Việc kiểm tra giá một căn hộ chung cư không quá khó, có thể kiểm tra trên Internet hoặc đến tận nơi, hỏi người dân xung quanh. Bởi với các dự án đã mở bán hoặc bán gần hết thì người dân có thể nắm được hết giá cả thị trường", anh Duy cho hay.

Tâm Anh