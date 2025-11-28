Cần Thơ đề xuất dự án chống ngập hơn 9.100 tỷ đồng

Dự án hơn 9.100 tỷ đồng được đề xuất nhằm mở rộng phạm vi kiểm soát ngập thêm gần 2.800 ha tại khu vực lõi Bình Thủy và phát triển hạ tầng giao thông.

Theo Ban quản lý dự án ODA Cần Thơ - đơn vị đề xuất, nhiều điểm tại các phường Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông thường xuyên ngập 0,4-1 m khi lũ kết hợp triều cường và mưa lớn, ảnh hưởng giao thông và sinh hoạt.

Dự án gồm ba hợp phần, trong đó hợp phần 1 (gần 3.500 tỷ đồng) xây hệ thống kè dài khoảng 9 km, cống - âu thuyền và trạm bơm Bình Thủy, gần 20 cống kiểm soát triều, hệ thống thoát nước - đường sau kè; đồng thời cải tạo các kênh rạch Ninh Kiều và làm chiếu sáng nghệ thuật dọc sông Cần Thơ.

Đường Bùi Hữu Nghĩa ở phường Bình Thủy, TP Cần Thơ thường xuyên ngập sâu khi triều cường dâng cao. Ảnh: An Bình

Hợp phần 2 (gần 4.000 tỷ đồng) phát triển hạ tầng giao thông thích ứng biến đổi khí hậu, gồm mở 4,5 km đường Trần Hoàng Na kéo dài nối quốc lộ 91B, xây cầu Xóm Chài vượt sông Cần Thơ kết nối Ninh Kiều - Hưng Phú. Hợp phần 3 đầu tư gần 400 tỷ đồng xây khu tái định cư 25 ha với 1.000 nền. Quỹ dự phòng của toàn dự án khoảng 1.200 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng diện tích vùng lõi đô thị thoát ngập lên khoảng 5.500 ha, tương đương gần 30% quy hoạch chống ngập nội ô.

Vị trí đề xuất dự án kiểm soát ngập lụt gần 2.800 ha trong tổng quy hoạch chống ngập úng hơn 17.700 ha trung tâm Cần Thơ. Ảnh: Ban quản lý dự án

Trước đó, giai đoạn 2016-2024, thành phố đã đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng cho kè sông, cống âu thuyền, hồ điều hòa, trạm bơm và các tuyến đường, giúp kiểm soát ngập cho gần 2.700 ha trung tâm Ninh Kiều và một phần Bình Thủy.

Cần Thơ sau khi sáp nhập với Hậu Giang, Sóc Trăng rộng 6.360 km2 với khoảng 4,2 triệu dân, giữ vai trò trung tâm kinh tế - văn hóa của Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đầu mối giao thương quan trọng của vùng.

An Bình