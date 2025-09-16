Cần tạo đội ngũ R&D nhận 'đặt hàng' từ doanh nghiệp

Theo tôi có thể tạo ra một đội ngũ nghiên cứu và phát triển (R&D) là các nhà khoa học xuất sắc, nhận "đặt hàng" từ các doanh nghiệp. Về giá cả có thể xem xét "ưu đãi" cho các doanh nghiệp Việt Nam và trong ngành nghề theo chiến lược công nghệ ưu tiên. Như thế sẽ giúp doanh nghiệp giải nhanh bài toán họ cần.

Công nghiệp hóa luôn bắt đầu từ máy móc (hay từ cơ khí), sau đó mới chuyển sang điều khiển tự động bằng các mạch/vi mạch. Mà ngành cơ khí thì mấu chốt là các "khuôn dập/cắt/đùn/ép". Tuy nhiên, tất cả đều cần có đội ngũ tài năng để giải quyết các vấn đề mấu chốt này.