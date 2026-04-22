'Cần rà soát biên chế công chức cấp xã, tránh thiếu người phục vụ dân'

Đại biểu Quốc hội đề nghị rà soát, phân bổ biên chế công chức cấp xã phù hợp sau sắp xếp bộ máy, tránh thiếu người phục vụ dân khi khối lượng công việc tăng.

Phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội ngày 21/4, đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, cho rằng việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng. Thực tế, cấp xã đã đi vào hoạt động, dần ổn định, việc giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, ông cho biết việc bố trí nhân lực và cơ cấu tổ chức còn bộc lộ bất cập. Một số nơi thiếu công chức, nhất là ở các lĩnh vực xây dựng, giao thông, công nghệ thông tin, trong khi khối lượng công việc tăng do tiếp nhận thêm nhiệm vụ từ cấp trên. Công chức cấp xã hiện phải xử lý nhiều hồ sơ, tiếp người dân và doanh nghiệp nhiều hơn so với trước khi sắp xếp.

Áp lực cũng gia tăng tại các đơn vị sự nghiệp công lập như y tế, giáo dục khi vừa thiếu người, vừa phải thực hiện yêu cầu tinh giản biên chế. Quy định khống chế hợp đồng lao động không quá 70% phần thiếu hụt khiến địa phương khó linh hoạt bổ sung nhân lực. Bên cạnh đó, việc nhiều cán bộ nghỉ theo Nghị định 178 tạo ra khoảng trống nhân sự chưa thể bù đắp ngay, trong khi đào tạo, đào tạo lại cần thời gian.

Từ thực tế này, đại biểu Nguyễn Đặng Ân đề nghị Chính phủ rà soát tổng thể trên các tiêu chí diện tích, dân số, đồng thời tính đến yếu tố đặc thù như miền núi, biên giới, bãi ngang, hải đảo để giao biên chế phù hợp. Ông cũng đề nghị sớm có hướng dẫn để các bộ, ngành, địa phương thực hiện đào tạo, nâng cao trình độ công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Phong

Cùng quan điểm, đại biểu Siu Hương, Phó đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai, cho biết công chức nông nghiệp và môi trường cấp xã đang phải đảm nhiệm khối lượng công việc lớn nhưng thiếu nhân lực, hạn chế về chuyên môn và trang thiết bị.

Bà đề nghị đánh giá lại tổng thể khối lượng công việc của công chức nông nghiệp và môi trường cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ đó có phương án bổ sung biên chế phù hợp nhưng không làm thay đổi tổng số biên chế được giao hoặc cho phép ký hợp đồng theo vị trí việc làm.

Đại biểu Siu Hương cũng kiến nghị bảo đảm hạ tầng, trang thiết bị số hóa, bố trí kinh phí và tăng cường kiểm tra, hướng dẫn từ Trung ương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở. Theo bà, cấp xã hiện tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ từ cấp trên trong khi vẫn phải thực hiện đầy đủ chức năng sẵn có, dẫn đến áp lực lớn về nhân lực.

Các đại biểu đề nghị Chính phủ đánh giá tổng thể việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau một năm triển khai, làm rõ tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực và khả năng đáp ứng nhiệm vụ của cấp xã.

Ngày 22/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và cho ý kiến về thí điểm chế định luật sư công.

Sơn Hà