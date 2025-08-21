Căn penthouse 250 m2 mang tinh thần cổ điển, nghệ thuật

Căn penthouse có diện tích 250 m2 nằm tại một tòa chung cư thuộc quận 7 (TP HCM). Bố cục gồm hai phòng ngủ, một phòng làm việc, ba phòng vệ sinh. Không gian phòng khách - bếp liên thông và ban công thoáng rộng, mang đến tầm nhìn mở hướng sông Sài Gòn.
Gia chủ mong muốn sở hữu không gian sống mang dấu ấn cổ điển đan xen vài nét phá cách, các tiện nghi hiện đại được sắp đặt khoa học trong bố cục gọn gàng.
Nhóm thiết kế đã chọn phương án kết hợp giữa hai phong cách chủ đạo gồm tân cổ điển và pop art (popular art - nghệ thuật đại chúng với tinh thần phóng khoáng, cá tính), đồng thời bố trí công năng theo nhu cầu và thói quen sinh hoạt của các thành viên gia đình.
Sảnh chờ đặt tại vị trí trung tâm, sử dụng trần giật cấp hình bát giác sơn ánh đồng, kết hợp đèn chùm pha lê tạo nguồn sáng ấm.
Phòng khách liền kề khu bếp và bàn ăn, trần cao sơn hiệu ứng ánh đồng kết hợp hệ đèn chùm pha lê dạng thanh thả trần, tạo hiệu ứng ánh sáng đồng đều.
Khu vực tiếp khách bố trí ghế sofa, ghế bành vải kẻ sọc, bàn trà kính viền kim loại mạ vàng PVD. Tường tivi tích hợp lò sưởi đá chạm khắc, hai bên là đèn gắn tường tạo điểm nhấn về hình khối.
Hệ cửa kính toàn cảnh cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào bên trong, đồng thời mở ra tầm nhìn rộng hướng sông.
Lối đi được thiết kế thông thoáng, kết nối liền mạch các khu vực giúp thuận tiện cho di chuyển.
Phòng bếp thiết kế dạng chữ U, tủ cao kịch trần sơn xanh mint dịu mát. Mặt bàn và mảng ốp tường bằng đá marble vân mây, bề mặt gương phản chiếu ánh sáng, làm nổi bật từng chi tiết xung quanh.
Đảo bếp với điểm nhấn ốp đá xuyên sáng, vừa là quầy bar. Hệ tủ tích hợp lò nướng, máy rửa bát và tủ lạnh lớn được giấu gọn bên trong, duy trì bề mặt phẳng và sự gọn gàng.
Phòng ngủ chính với trung tâm là giường khung ánh kim, bọc vải kẻ sọc, đặt giữa bức tường hoa văn cổ điển chia ô.
Ở góc nhìn hướng sông, ghế chaise dài với gối tựa là nơi thư giãn dành riêng cho gia chủ.
Bố cục nội thất được sắp xếp cân đối với bàn trang điểm viền cong, ghế bọc hoa, đèn bàn ánh vàng, thảm trải tone trung tính.
Lối vào khu thay đồ mở ra như một hành lang riêng. Hai dãy tủ cao kịch trần, cửa kính trong suốt viền gỗ, ẩn sau là ánh đèn hắt ấm áp làm nổi bật từng chi tiết.
Bồn tắm độc lập được đặt sát cửa kính lớn, hướng ra khung cảnh sông nước, cho tầm nhìn thoáng rộng.
Khu vực bồn rửa đôi thiết kế uốn cong nhẹ, mặt bàn ốp đá liền khối, trang bị tay vòi kim loại màu đồng và gương viền kim loại.
Phòng làm việc mang phong cách pop art với bảng màu đối lập giữa xanh navy trầm và sắc vàng ánh kim trên trần.
Điểm nhấn là chiếc tủ console xanh navy viền vàng ánh kim mang hơi thở pop art.
Phòng ngủ con được phối hợp màu sắc hài hòa giữa các tone trung tính và những điểm nhấn trên tường, sàn, vật dụng nội thất.
Cửa sổ kính lớn giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên cho không gian.
Chiếc tủ màu xanh pastel được lựa chọn theo sở thích cá nhân, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng.
Mặt bằng bố trí nội thất.
Công trình được thi công trong 4 tháng, chi phí không được tiết lộ.
Thu Hương
Thiết kế và thi công: 139Design