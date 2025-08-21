Căn penthouse 250 m2 mang tinh thần cổ điển, nghệ thuật

Căn penthouse có diện tích 250 m2 nằm tại một tòa chung cư thuộc quận 7 (TP HCM). Bố cục gồm hai phòng ngủ, một phòng làm việc, ba phòng vệ sinh. Không gian phòng khách - bếp liên thông và ban công thoáng rộng, mang đến tầm nhìn mở hướng sông Sài Gòn.

Gia chủ mong muốn sở hữu không gian sống mang dấu ấn cổ điển đan xen vài nét phá cách, các tiện nghi hiện đại được sắp đặt khoa học trong bố cục gọn gàng.

Nhóm thiết kế đã chọn phương án kết hợp giữa hai phong cách chủ đạo gồm tân cổ điển và pop art (popular art - nghệ thuật đại chúng với tinh thần phóng khoáng, cá tính), đồng thời bố trí công năng theo nhu cầu và thói quen sinh hoạt của các thành viên gia đình.