Căn nhà xây nhầm trên đất có sổ đỏ của người khác được di dời

Hải PhòngÔng Đỗ Văn Hữu đã hoàn thành việc di chuyển công trình để trả đất cho bà Trần Thị Kim Loan, theo yêu cầu của tòa án trong vụ xây nhà trên tài sản của người khác.

Sáng 5/12, sau hơn một tháng thi công, ngôi nhà hai tầng của ông Đỗ Văn Hữu ở khu 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương được nhóm của ông Hoàng Đình Bách (Giám đốc Công ty Minh Nam Hoàng) đưa về đúng lô đất mà ông Hữu đã mua.

"Các công trình khác chúng tôi kéo bằng máy. Công trình này phải kéo bằng tay, hơi mất thời gian nhưng đảm bảo an toàn tối đa", ông Bách cho biết.

Ngôi nhà hai tầng đã được di chuyển từ lô số 2 về lô số 6. Ảnh: Lê Tân

Nhóm thợ của ông Bách đã mất 18 ngày để đào sâu 3 m đất, đưa cả ngôi nhà hai tầng của ông Hữu lên cao; cắt sàn nhà, sân trước và một phần phía sau nhà để vừa với đất.

Sau khi gia cố nền đất khu vực, xây sẵn móng ở lô đất của ông Hữu, nhóm "thần đèn" dùng dây tời, gỗ, ống sắt để kê, kéo ngôi nhà, mỗi ngày di chuyển được khoảng 3 m.

Hiện ngôi nhà đã về đúng khu đất, thợ sẽ căn chỉnh lần cuối để đặt hạ công trình.

"Lô đất của bà Loan được san lấp bằng phẳng, trả lại nguyên trạng ban đầu", ông Hữu cho biết.

Về việc này, bà Loan nêu quan điểm: "Trước mắt, tôi sẽ kiểm tra lại hiện trạng khu đất xem còn móng cọc gì không. Nếu có sẽ làm việc lại với ông Hữu để di chuyển hết hoặc lập cam kết bàn giao, tránh phát sinh tranh chấp".

Hoàn tất việc thi hành án vụ xây nhà trên đất người khác Hiện trạng ngôi nhà xây nhầm đất ở Hải Phòng. Video: Lê Tân

Việc di dời nhà của ông Hữu nhằm thực hiện theo phán quyết của bản án đã có hiệu lực ra hồi tháng 8.

Theo ông Hữu, khi mua đã thỏa thuận với người môi giới là lấy lô thứ 2 từ ngõ đi vào. Ngày 19/10/2024, vợ chồng ông được cấp sổ đỏ nhưng nhận ra đây là lô vị trí thứ 6.

Các lô đất đều 60 m2, cùng một thửa lớn được tách ra nhưng khác nhau một chút về chiều dài, chiều rộng.

Ông Hữu sau đó xây nhà trên lô số 2. Khi bà Loan phát hiện sự việc, ông đề nghị được đổi đất hoặc mua lại. Bà Loan không đồng ý. Hai bên không thống nhất được phương án xử lý.

UBND xã Kiền Bái ra thông báo đình chỉ việc thi công của ông Hữu. Tuy nhiên, ngôi nhà hai tầng vẫn tiếp tục được hoàn thiện.

Bà Loan khởi kiện ra tòa.

Thợ dùng gỗ, tời kéo, ống sắt để di chuyển ngôi nhà về lô đất của ông Hữu. Ảnh: Lê Tân

Bản án sơ thẩm hồi tháng 8 của TAND khu vực I - Hải Phòng nhận định, việc xây nhà của ông Hữu là xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác, xây dựng trái phép.

Tòa buộc vợ chồng ông Hữu tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại thửa đất cho bà Loan. Ông Hữu kháng cáo nhưng sau đó rút đơn.

Lê Tân