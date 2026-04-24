Căn nhà trong vụ 'hai bên tranh giành cùng kêu cứu' được đấu giá thế nào

Quảng NgãiCăn nhà gây chú ý khi người trúng đấu giá bị chiếm lại, hai bên cùng kêu cứu, trước đó đã được bán 2,36 tỷ đồng sau nhiều lần đấu giá.

Ông Nguyễn Nhất Duy trúng đấu giá căn nhà 118 Bà Triệu, phường Nghĩa Lộ, hơn 2,3 tỷ đồng và đã được thi hành án bàn giao để sử dụng từ cuối năm 2024. Tuy nhiên, đến tháng 7/2025, khi đi làm xa trở về, ông phát hiện căn nhà bị bà Lương Thị Nhung - người từng mua căn nhà trước đó - phá khóa chiếm lại. Cả hai bên đều gửi đơn kêu cứu, cùng nhận mình là chủ sở hữu, khiến tranh chấp kéo dài và cơ quan chức năng phải vào cuộc làm rõ.

Quá trình chuyển nhượng, kê biên và đấu giá nhà đất 118 Bà Triệu là những nút thắt trong vụ giành nhà giữa hai bên. Tài sản gồm nhà hai tầng và nhà cấp bốn cũ phía sau, gần công viên Ba Tơ, sông Trà Khúc (trung tâm Quảng Ngãi) ban đầu được định giá hơn 4 tỷ đồng. Nhưng sau 6 lần cơ quan Thi hành án giảm giá, ông Duy đã mua được với 2,3 tỷ đồng - giảm gần một nửa so với định giá ban đầu.

Căn nhà 118 Bà Triệu (gần trụ điện và cây, có ôtô trắng phía trước) ở gần công viên Ba Tơ, trung tâm đô thị Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Linh

Trả lời về việc này, chấp hành viên Nguyễn Thế Nhân (Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Ngãi) cho biết "không có tiêu cực trong đấu giá", đồng thời lý giải việc tài sản khó bán do tâm lý e ngại của người mua và việc chủ tài sản không hợp tác.

Theo chứng thư thẩm định giá năm 2022, đất và nhà ở 118 Bà Triệu có giá ban đầu là hơn 4 tỷ đồng. Đầu năm 2023, chấp hành viên ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh để tổ chức bán đấu giá với mức khởi điểm tương ứng.

Tuy nhiên, dù đã được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng báo và niêm yết, tài sản phải qua 7 lần đấu giá mới có người mua.

Theo Luật Thi hành án dân sự, sau mỗi lần đấu giá không thành, chấp hành viên được giảm giá, với mức tối đa không quá 10% so với lần liền kề trước. Vì vậy, tài sản trải qua 6 lần giảm giá.

Cụ thể, lần một giảm 7%, còn khoảng 3,8 tỷ đồng; lần hai giảm 10%, còn hơn 3,4 tỷ đồng; lần ba giảm 10%, còn khoảng 3,06 tỷ đồng; lần bốn giảm 10%, còn khoảng 2,76 tỷ đồng; lần năm giảm 10%, còn khoảng 2,48 tỷ đồng; lần sáu giảm 5%, còn khoảng 2,36 tỷ đồng.

Trong lần đấu giá ngày 7/3/2024, ông Duy trúng đấu giá với mức giá này.

Ông Phạm Huy Ân, Phó Trưởng Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Ngãi khẳng định toàn bộ quy trình được thực hiện công khai, đúng quy định, "kê biên thế nào thì đấu giá như thế".

Lịch sử rắc rối của ngôi nhà

Đất và nhà tại đây ban đầu thuộc về một người đàn ông ở thị trấn Sơn Tịnh cũ, sau đó chuyển nhượng cho bà Phan Thị Hà. Trước khi bị cưỡng chế và đấu giá, tài sản trải qua nhiều lần chuyển nhượng, thay đổi hiện trạng.

Theo bản án của TAND Quảng Ngãi, năm 2015, bà Hà nợ hai người phụ nữ 695 triệu đồng và bị buộc trả nợ. Cùng năm, bà vay thêm của bà Nhung hơn 1,3 tỷ đồng, đã trả 750 triệu, còn nợ 550 triệu đồng.

Năm 2016, bà Hà bán cho bà Nhung nhà, đất tại 118 Bà Triệu với giá 1,7 tỷ đồng. Thời điểm này, sổ đỏ của tài sản cùng hai sổ khác của bà Hà đang thế chấp tại ngân hàng. Bà Nhung bỏ ra 1 tỷ đồng để chuộc ba sổ đỏ, trả thêm 300 triệu đồng, tổng cộng 1,3 tỷ đồng; phần còn lại cấn trừ vào khoản nợ.

Sau đó, bà Hà ly hôn và tiếp tục phát sinh nợ trong giai đoạn 2017-2018, nâng tổng nợ lên hơn 2,686 tỷ đồng với 4 chủ nợ.

Cho rằng bà Hà tẩu tán tài sản để trốn nghĩa vụ trả nợ, chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP Quảng Ngãi khởi kiện, yêu cầu tuyên hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu. Yêu cầu này được TAND Quảng Ngãi và TAND cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận.

Năm 2018, bà Nhung đã được sang tên sổ đỏ, thời điểm cơ quan thi hành án chưa có quyết định ngăn chặn. Ông Phạm Huy Ân cho biết cơ chế phối hợp còn chưa tốt, cần kiểm tra lại, song khẳng định giao dịch này vẫn không hợp pháp theo phán quyết của tòa.

Bà Nhung cho rằng đã phá dỡ nhà cấp bốn cũ, xây lại nhà hai tầng nên việc kê biên cả hai căn nhà là không có cơ sở. Tuy nhiên, chấp hành viên Nguyễn Thế Nhân cho biết nhà hai tầng và nhà cấp bốn phía sau đã tồn tại từ trước, bà Nhung chỉ sửa chữa.

Bà Nhung cho rằng không biết về các khoản nợ của bà Hà và không phải chịu trách nhiệm với các khoản phát sinh sau thời điểm mua bán, đồng thời đề nghị cưỡng chế các tài sản khác. Thi hành án Dân sự cho biết đã kê biên hai sổ đỏ khác của vợ chồng bà Hà nhưng không đủ bảo đảm thi hành án.

Để bảo vệ quyền lợi, bà Nhung được hướng dẫn khởi kiện bà Hà để đòi lại tiền và bồi thường. Tòa đã thụ lý, phong tỏa tài sản, nhưng sau đó bà Nhung rút đơn.

Hai bên cùng kêu cứu

Đến tháng 7/2025, trong lúc ông vắng nhà để lên Đăk Lăk làm việc, bà Nhung cùng một nhóm người phá khóa cửa, chiếm lại căn nhà. Sự việc được camera ghi lại.

Sau đó, ông Duy gửi đơn đến nhiều cơ quan tại Quảng Ngãi đề nghị giải quyết, yêu cầu trả lại nhà. Ở chiều ngược lại, bà Nhung cũng liên tục gửi đơn khiếu nại, khẳng định mình là chủ sở hữu.

Hiện, VKSND tỉnh Quảng Ngãi và nhiều cơ quan chức năng đã tiếp nhận hồ sơ để làm rõ.

Phạm Linh