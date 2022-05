Cần người cùng nắm tay và già đi

Em sinh năm 1977, đã ly hôn và đang ở cùng con trai 13 tuổi tại Hà Nội.

Lặn ngụp ở đây khá lâu nhưng hôm nay em mới đủ can đảm ngoi lên với hy vọng tìm được anh - người hữu duyên để chúng mình nắm tay nhau và già đi.

Sơ qua vài nét về em:

Về nghề nghiệp: em thích làm việc với các con số, tính cẩn thận, tỉ mỉ nên nghề kế toán đang làm khá phù hợp với em. Thu nhập ổn định và có lẽ do em không có nhu cầu nhiều hay do bệnh nghề nghiệp "khéo co thì ấm" nên hiện tại cũng đủ cho cuộc sống của hai mẹ con.

Về hình thức: Dáng khá nhỏ nhắn, cao 1,56 m, nặng 48 kg, không xinh thì chắc chắn rồi, nhưng tự nhận xét em thấy mình cũng không xấu lắm và vẫn được đồng nghiệp nhận xét là "già không đều" đấy.

Về tính cách: em hiền, hơi khó tính chút nhưng hay nghĩ cho người khác, có thể bản thân chịu thiệt một chút mà mọi người đều vui, em sẵn lòng. Em thích sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, chưa khéo léo cũng như chưa biết nũng nịu, mè nheo hay thảo mai với ai bao giờ, chắc do phải gồng mình mãi nên thành quen. Hy vọng gặp được anh để thi thoảng mỏi mệt em có thể dựa đầu vào vai anh mà nũng nịu: "Nay em mệt quá, anh đưa em đi ăn gì đi" (cười).

Về sở thích: em thích chạy bộ hoặc đi bộ đều được, thích nghe nhạc nhưng ít nhớ tên bài hát (cười), thích xem phim và thi thoảng đi du lịch. Những ngày nghỉ, em thích đi chợ, rồi về vừa nghe nhạc vừa dọn nhà, nấu ăn. Thi thoảng cũng thích bày vẽ món này món kia mà nhà neo người, con trai lại kén ăn nên làm xong ngồi ăn mỗi mình, "đau tức" quá nên chán không muốn bày vẽ nữa, chỉ nấu đơn giản thôi. Có anh cùng ăn là em chịu khó bày vẽ và nấu ăn ngon hơn đấy.

Còn vô vàn điều cả hay ho và chưa hay ho lắm về bản thân mà em chưa nghĩ ra, chờ anh khám phá và góp ý để em sớm hoàn thiện mình và sống tốt hơn, vui vẻ, hạnh phúc hơn...

Về anh: mong anh cùng hoàn cảnh để dễ đồng cảm, hơn em dưới chín tuổi thôi nhé. Đặc biệt anh phải có ít nhất một công việc để không những có thu nhập mà còn thấy mình tự tin, tạo ra lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng (cười).

Em không chủ định muốn có thêm con, vì hơi có tuổi nên ngại. Mặt khác, em nghĩ con cái rồi cũng lớn, chúng cũng rời xa mình cả thôi nên em muốn dành thời gian và sức khỏe để hưởng thụ cuộc sống, chăm sóc cho nhau, cho những người thân yêu của mình.

Có câu "ghét của nào, trời trao của đấy" nên em chẳng dám ghét gì, chỉ mong anh ít hoặc có thể thì không hút thuốc, vì không có lợi cho sức khỏe, biết uống bia rượu một chút cũng tốt, vì thi thoảng em có thể cùng anh "châm tửu" cũng vui.

À, còn một lưu ý nho nhỏ là em vẫn hơi sợ hôn nhân, nên nếu có thể, chúng ta làm bạn để cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống cũng là rất tốt rồi. Nếu anh đọc được bài này và cảm thấy phù hợp, đừng ngại liên lạc với em nhé.

Mong mọi người có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc