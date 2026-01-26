Cần nghiên cứu và thí điểm bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp trực tuyến

Dưới góc nhìn của một công dân quan tâm đến khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tôi cho rằng Việt Nam nên nghiêm túc nghiên cứu và thí điểm bầu cử trực tuyến cho đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp khóa XVI sắp tới.



Hiện nay, chuyển đổi số đã được triển khai mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực như dịch vụ công, y tế, giáo dục, ngân hàng và thuế. Người dân đã quen với định danh điện tử, ký số và giao dịch trực tuyến.



Tuy nhiên, bầu cử vẫn dựa hoàn toàn vào hình thức truyền thống, tốn kém thời gian và nguồn lực.



Bầu cử online, nếu minh bạch và bảo mật, có thể tăng tỷ lệ cử tri tham gia, đặc biệt là người trẻ, lao động xa quê và cử tri ở nước ngoài, đồng thời giảm chi phí tổ chức và rủi ro bất thường. Đây cũng là bước thử nghiệm quan trọng cho năng lực công nghệ quốc gia.



Việc thí điểm cần có lộ trình thận trọng, song hành với bầu cử truyền thống, đảm bảo minh bạch và công bằng.

