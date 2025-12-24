Căn hộ thông tầng hồ bơi riêng tại tháp đôi Rivea Residences

Rivea Residences giới thiệu bộ sưu tập 96 căn hộ thông tầng với trần cao 6,8 m, có hồ bơi - sân vườn riêng, nằm trong quỹ đất 30.000 m2 của dự án Rivea Hanoi phía Nam Hà Nội.

Rivea Residences là tháp đôi với tổng 618 căn hộ do Meygroup phát triển tại phường Vĩnh Hưng, cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Trong đó, 96 căn duplex thuộc bộ sưu tập The Rey Edition, được giới thiệu như dòng sản phẩm dành cho nhóm khách hàng thượng lưu.

Căn hộ duplex có hồ bơi, sân vườn riêng. Ảnh: Meygroup

Mỗi căn được thiết kế thông tầng, chiều cao trần đến 6,8 m, tối thiểu hai phòng ngủ master, tổ chức không gian theo hướng mở để đón ánh sáng và gió tự nhiên. Điểm đặc biệt là căn hộ có hồ bơi riêng, sân vườn tại ban công và chỗ đỗ xe định danh, đáp ứng nhu cầu riêng tư - yếu tố ngày càng quan trọng trong lựa chọn nơi ở của tầng lớp nhà giàu.

Từ độ cao tầng 20, không gian sống mở ra tầm nhìn rộng về công viên sinh thái Vĩnh Hưng, sông Hồng và khu vực phố cổ. Theo đại diện Meygroup, việc "sống trên cao" không đồng nghĩa với tách rời đô thị, mà là "bước sang một tầng sống khác", nơi cư dân giảm tiếp xúc với khói bụi, tiếng ồn, đồng thời tiếp cận môi trường trong lành hơn.

Không gian sống tận dụng kính Low-E để tối ưu ánh sáng, giảm tiêu thụ điện. Ảnh: Meygroup

Ngoài ra, cư dân tại đây được hưởng hệ tiện ích theo chuẩn khách sạn, kết hợp chăm sóc sức khỏe, làm việc và thư giãn. Chẳng hạn, tầng 6 là chuỗi tiện ích chăm sóc thể chất như bể bơi bốn mùa trong nhà dài 50 m, khu sauna, jacuzzi. Dự án cũng có các không gian yên tĩnh cho nhu cầu cá nhân như phòng gym riêng tư, thư viện, phòng học, khu làm việc chung và phòng họp. Không gian thư giãn, kết nối có vườn thiền, khu ngắm cảnh, BBQ, phòng cộng đồng...

Cùng Meygroup phát triển dự án là nhiều đơn vị tư vấn quốc tế như Aedas (kiến trúc), Belt Collins (cảnh quan), YD Illumination (chiếu sáng) và CBRE (vận hành).

Rivea Residences nằm trong quỹ đất gần 30.000 m2 của dự án Rivea Hanoi, phía Nam Thủ đô. Từ đây, cư dân kết nối đến mọi khu vực trọng điểm của thành phố thông qua các tuyến đường huyết mạch như Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, Vành đai 2, Cầu Vĩnh Tuy 2 và Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đại diện Meygroup, sự xuất hiện của các sản phẩm "biệt thự trên không" gắn liền với thay đổi trong tư duy an cư của người giàu Hà Nội. Trước đây, bất động sản thấp tầng nội đô được săn đón nhờ quỹ đất khan hiếm và khả năng tích lũy dài hạn. Tuy nhiên, loại hình này hạn chế về an ninh, mảng xanh và chất lượng môi trường sống.

Phối cảnh tháp đôi Rivea Residences với các căn hộ thông tầng bố trí từ tầng 20 tới tầng 35. Ảnh: Meygroup

Theo báo cáo "Tâm lý người tiêu dùng bất động sản" năm 2025 của Batdongsan, 64% người mua nhà ưu tiên hệ thống tiện ích, 59% coi trọng môi trường sống và 57% quan tâm đến chất lượng xây dựng. Đáng chú ý, 86% người được khảo sát quan tâm đến nhà ở xanh và 88% sẵn sàng chi thêm cho những không gian đáp ứng tiêu chí này.

Những thay đổi này góp phần thúc đẩy phân khúc căn hộ cao cấp tại Hà Nội tăng trưởng. Theo báo cáo quý III/2025 của CBRE Việt Nam, nguồn cung căn hộ có giá trên 120 triệu đồng mỗi m2 thông thủy đạt hơn 2.000 căn, mức cao kỷ lục. CBRE cũng ghi nhận mặt bằng giá có xu hướng tăng trong các tháng cuối năm, phản ánh việc người mua chấp nhận chi trả cho những sản phẩm có trải nghiệm sống tốt hơn.

Ở góc độ tiêu dùng, ngôi nhà với nhóm khách hàng này trở thành không gian tái tạo năng lượng sau cường độ làm việc cao. Họ ưu tiên các dự án có hệ sinh thái tiện ích khép kín, vận hành bài bản và an ninh đa lớp, thay vì chỉ tập trung vào vị trí mặt đất.

Hoài Phương