Căn hộ The Platinum sở hữu tầm nhìn toàn cảnh vịnh Hạ Long

Dòng căn hộ The Platinum tại Sun Marina Town có cao độ hơn 100 m, tầm nhìn bao quát không gian vịnh biển được Sun Property ra mắt trong tháng 9.

The Platinum là thương hiệu dành riêng cho những căn hộ từ tầng 34 đến tầng 41 tại tòa tháp đôi Sun Marina Town. Căn hộ này thừa hưởng giá trị của quần thể Sun Marina, vịnh Du thuyền cùng nhiều tiện ích, thiết kế độc đáo.

Với cao độ hơn 100 m so với mặt nước biển, mỗi căn hộ có tầm nhìn thoáng đãng, ấn tượng, bao quát không gian lớn. Chủ nhân có thể nhìn ngắm hơn một nghìn hòn đảo lớn nhỏ trên vịnh Hạ Long, bến du thuyền tấp nập và cả không gian phố thị của Bãi Cháy, Hòn Gai.

Ảnh phối cảnh minh họa tầm nhìn độc đáo của dòng căn hộ tầm cao tại Sun Marina Town.

The Platinum cũng sở hữu hệ thống thang máy riêng biệt, di chuyển thẳng đến căn hộ từ hầm gửi xe và tầng một, đảm bảo sự thuận tiện, an ninh tối đa, thể hiện giá trị của dòng căn hộ siêu sang này. Số lượng căn tại mỗi tầng ít hơn so với thông thường, mang tới trải nghiệm riêng tư.

Bên trong là không gian thể hiện cá tính riêng cho mỗi chủ nhân. Các kiến trúc sư từ đơn vị tư vấn thiết kế PTW (Australia) đã tính toán chi tiết để tối ưu hóa góc nhìn cảnh vịnh biển, đảm bảo trải nghiệm cho gia chủ. Tất cả căn hộ được bàn giao với tiêu chuẩn cao, đi kèm đầy đủ vật liệu hoàn thiện liền tường (hệ tủ, thiết bị vệ sinh, trần, sàn, tường hoàn thiện) và nội thất cao cấp (giường, tủ, bàn, ghế, sofa...).

Chủ đầu tư hợp tác cùng kiến trúc sư để đưa ra nhiều lựa chọn phong cách nội thất, phù hợp với gout thẩm mỹ của từng người. Hệ thống nội thất tại sảnh, hành lang có thiết kế và hoàn thiện sang trọng, tỉ mỉ hơn.

Ảnh phối cảnh minh họa Sun Marina Town có nhiều tiện ích.

Đại diện Sun Property cho biết Sun Marina Town sở hữu vị trí lợi thế trước mặt vịnh Du thuyền. Từ đó đơn vị đã đưa ra ý tưởng thiết kế khác biệt, nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu của khách hàng để tung nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Trong đó, những căn hộ từ tầng 34 trở lên sẽ là dòng đặc biệt cao cấp.

"Phiên bản The Platinum được chúng tôi ra mắt thị trường với điểm nhấn mọi hộ sở hữu tầm nhìn ôm trọn vịnh Hạ Long từ tầm cao trên 100 m, đem đến trải nghiệm bao quát không gian vịnh biển. Bàn giao kèm nội thất, khi đặt bước chân đầu tiên vào căn hộ siêu du thuyền, chủ nhân sẽ cảm nhận được đẳng cấp xứng tầm".

Đi kèm là hệ thống tiện ích của tổ hợp bất động sản Sun Marina cùng hệ sinh thái Sun Group tại Bãi Cháy như bãi đỗ xe riêng, nhà hàng 5 sao, câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, gym, spa, bể bơi vô cực, bể bơi phong cách bãi biển nhiệt đới, trung tâm thương mại dưới chân đế, công viên giải trí, bến du thuyền, tổ hợp khoáng nóng Yoko Onsen (Quang Hanh)... Chủ nhân còn được trải nghiệm riêng đặc quyền sử dụng dịch vụ tiện ích thượng lưu tại Câu lạc bộ Du thuyền Marina Club bao gồm nhà hàng sang trọng, các buổi tiệc trà...

Ảnh phối cảnh minh họa toàn cảnh tòa tháp đôi.

Bên cạnh dịch vụ quản lý vận hành tiêu chuẩn cao đảm bảo môi trường văn minh, an ninh, The Platinum cung cấp riêng các dịch vụ như quản gia cao cấp, vệ sinh - chăm sóc căn hộ cùng nhiều hình thức khác, thỏa mãn tối đa nhu cầu của gia chủ.

Theo đại diện Sun Property, dòng sản phẩm này mang đến đặc quyền thượng lưu cho chủ sở hữu, hình thành phong cách sống mới bên Vịnh Du thuyền.

"Mỗi ngày chủ nhân căn hộ được trải nghiệm những dịch vụ cao cấp theo yêu cầu. Không chỉ là một sản phẩm vật chất, The Platinum góp phần thể hiện vị thế của giới thượng lưu", vị đại diện này nói thêm.

Trước đó, 1.500 căn hộ Sun Marina Town ở tầng thấp hơn đã có chủ ngay khi vừa ra mắt. Chủ đầu tư kỳ vọng, nối tiếp hiện tượng Sun Marina Town, dòng căn hộ này sẽ tạo điểm nhấn trên thị trường bất động sản miền Bắc cuối năm.

Minh Huy (Ảnh: Sun Marina Town)