Căn hộ một phòng ngủ đa năng đón nhu cầu thị trường Đà Nẵng

Đà NẵngCăn hộ một phòng ngủ đa năng Sun Cosmo Residence Da Nang đáp ứng các tiêu chí về công năng, tiện ích, phù hợp an cư, khai thác cho thuê và đầu tư.

Nhu cầu tìm kiếm căn hộ đa năng tại đô thị

Khảo sát năm 2022 của trang batdongsan cho thấy, 58% số người được hỏi thuộc nhóm 20-29 tuổi và 43% nhóm 30-39 tuổi mong muốn mua nhà trong 3-5 năm tới. Song song đó, các đô thị lớn được dự báo sẽ đón nhóm công dân toàn cầu gồm đội ngũ chuyên gia, người nước ngoài đến sinh sống và làm việc trong bối cảnh dòng vốn FDI "chảy" vào Việt Nam và những xu hướng như staycation, workcation hay digital nomad.

Bên cạnh đó, Việt Nam đứng trong top 15 quốc gia người nước ngoài muốn tới sống, theo khảo sát của mạng lưới người sống ở nước ngoài lớn nhất thế giới Internations. Điều này dự báo kéo theo nhu cầu thuê và mua nhà gia tăng thời gian tới.

Phối cảnh minh họa không gian sống đủ công năng, tiện ích, nằm tại trung tâm. Ảnh: Sun Property

Theo đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group), với việc chiếm khoảng 47% dân số, thế hệ Millennials và Gen Z tác động lớn đến nền kinh tế thị trường, trong đó có bất động sản. Nhóm cư dân trẻ và người nước ngoài đều hướng tới không gian sống hiện đại, đa công năng, tiện ích, dễ tiếp cận hạ tầng xã hội, hệ thống giao thông nhằm đáp ứng nhu cầu an cư, học tập, làm việc, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe... Trong đó, khách hàng GenZ và Millennials ưa chuộng không gian sống riêng tư, đủ diện tích, có thể làm việc hay thư giãn tại nhà, theo nghiên cứu của Compass and StreetEasy Expert (New York).

Trang tư vấn bất động sản Australia - Property Buyer đánh giá, loại hình căn hộ nhỏ có suất đầu tư hấp dẫn ở nhiều thành phố lớn bởi sự tiện lợi, giá thành hợp lý, đơn cử căn hộ một phòng ngủ đa năng.

Hấp lực của căn hộ một phòng ngủ đa năng ven sông Hàn

Căn hộ một phòng ngủ đa năng là loại hình căn hộ gồm một phòng ngủ, phòng khách, bếp, vệ sinh và kèm thêm không gian linh hoạt có thể tùy biến thành phòng làm việc, không gian trà đạo, cafe, âm nhạc, phòng trưng bày... Diện tích căn hộ không quá lớn, thường 45-50 m2, phù hợp với vợ chồng trẻ, người độc thân, người già nghỉ hưu hay người muốn đầu tư cho thuê...

Đà Nẵng - thành phố có xấp xỉ 10% dân số là người nước ngoài cùng 40% dân số ở độ tuổi lao động được Sun Property đánh giá là miền đất hứa cho loại hình bất động sản này. Đón xu thế, tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang kề sông Hàn, sát chân cầu Trần Thị Lý do Sun Property phát triển cũng cung cấp loại hình căn hộ một phòng ngủ đa năng tại hai tòa tháp cao tầng The Panoma.

Phối cảnh minh họa tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang nằm kề sông Hàn. Ảnh: Sun Property

Dự án bố trí khoảng 40% quỹ căn mỗi tòa tháp cao tầng Panoma 1 và Panoma 2 để thiết lập hệ thống căn hộ một phòng ngủ đa năng với nhiều lựa chọn về hướng, tầm nhìn, độ cao... Chủ đầu tư cho biết, các căn hộ của hai tòa tháp phân khu The Panoma đều sở hữu tầm nhìn ngắm trọn bộ sông Hàn, biển Mỹ Khê, thành phố năng động ngay tại ban công và qua từng ô cửa. Theo đó, chủ nhân căn hộ có thể ngắm sông Hàn thơ mộng, thành phố lung linh về đêm, bình minh trên biển hay tận hưởng không khí phồn hoa, sôi động của những lễ hội âm nhạc, ẩm thực, giải trí như lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF, lễ hội đua thuyền, carnival đường phố...

"Nhờ lợi thế này, căn hộ một phòng ngủ đa năng The Panoma dễ dàng cho thuê Airbnb, đáp ứng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng hay những người đi công tác dài ngày, người nước ngoài sinh sống, làm việc lâu dài tại Đà Nẵng", đại diện Sun Property nhận định.

Phối cảnh minh họa căn hộ một phòng ngủ đa năng tại phân khu The Panoma với công năng linh hoạt. Ảnh: Sun Property

Các căn hộ đa năng tại The Panoma còn sở hữu hệ thống tiện ích cao cấp ngay nội khu như bể bơi vô cực trên cao, phòng gym, sauna, kid club, phòng cộng đồng, khu dịch vụ thương mại khối đế và khu thấp tầng The Cosmo...

Cư dân cũng dễ dàng di chuyển đến các nơi trong thành phố nhờ thừa hưởng lợi thế từ vị trí đắc địa kề sông Hàn, sát chân cầu Trần Thị Lý, ngay giao lộ quốc tế với những cung đường sầm uất như Nguyễn Văn Thoại, Trần Hưng Đạo, Chương Dương...

Phối cảnh minh họa hệ tiện ích cao cấp tại Sun Cosmo Residence Da Nang. Ảnh: Sun Property

Nhằm tôn vinh văn hóa truyền thống, đưa giá trị truyền thống hòa quyện trong công trình hiện đại, chủ đầu tư bắt tay với Aedas - đơn vị tư vấn thiết kế nổi tiếng thế giới để mang nét đẹp nan chiếu hoa Cẩm Nê nổi danh Đà thành vào kiến trúc Sun Cosmo Residence Da Nang.

Đại diện Sun Property cho biết, hai tòa tháp Panoma 1 & Panoma 2 được kiến trúc hóa từ nan chiếu Cẩm Nê, như dấu gạch nối giữa quá khứ và hiện tại, tương lai, giữa thiên nhiên và con người. "Chúng tôi kỳ vọng kiến tạo nên một công trình kiến trúc độc bản, mang giá trị vượt thời gian, đồng thời đem phong cách sống mới đến Đà Nẵng", bà Nguyễn Kiều Anh, Giám đốc Marketing Sun Property chia sẻ.

Theo chủ đầu tư, dự án đang có thanh khoản tốt nhờ chính sách tài chính linh hoạt cho khách hàng như: chỉ cần thanh toán 2,5% giá trị căn hộ mỗi tháng, đặc biệt chiết khấu vượt trội lên tới 9% thanh toán theo tiến độ (nếu không sử dụng gói vay vốn), chiết khấu thêm 10,5% khi thanh toán sớm (áp dụng trong tháng 12/2023).

Tuệ Anh